Tentativa de reaproximação entre casal termina em violência doméstica no ES

Uma tentativa de reaproximação entre um casal terminou em caso de violência doméstica no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Uma mulher de 43 anos foi agredida pelo ex-marido, de 57 anos, após procurar o homem para tentar retomar o relacionamento na noite de sexta-feira (10).

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De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi até a residência do ex-companheiro para conversar e pedir que ele voltasse para casa. Durante a conversa, o homem teria se exaltado e iniciado as agressões.

A mulher relatou aos policiais que recebeu tapas no rosto, caiu no chão após ser empurrada e ainda teve a cabeça pressionada contra um portão de ferro.

A situação aconteceu nas proximidades de uma oficina mecânica, onde a vítima conseguiu pedir ajuda e acionou a PM. O suspeito foi detido e levado para Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por lesão corporal.