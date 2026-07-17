Tiroteio leva PM a depósito de armas e drogas em Vitória

Uma denúncia sobre uma casa usada para armazenar armas e drogas levou a Polícia Militar a apreender uma submetralhadora, uma pistola e centenas de porções de entorpecentes na noite desta quinta-feira (16), no bairro Caratoíra, em Vitória.

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Policiais da Força Tática do 1º Batalhão faziam patrulhamento a pé pelas vielas da região quando receberam informações sobre o imóvel, localizado próximo à Escadaria Eusedeque da Silva.

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Segundo a PM, a residência funcionava como ponto de armazenamento e distribuição de materiais ligados ao tráfico de drogas.

Suspeitos atiraram contra os policiais

Ao se aproximarem do endereço, os militares foram recebidos a tiros por dois homens armados. Houve confronto, e os suspeitos conseguiram fugir, deixando parte do armamento para trás.

Nenhum policial ficou ferido. Até a última atualização desta reportagem, os dois homens ainda não haviam sido localizados.

Após a fuga, os agentes fizeram buscas no imóvel e encontraram armas, drogas, munições e equipamentos de comunicação.

Submetralhadora e centenas de drogas foram apreendidas

A operação resultou na apreensão de uma submetralhadora semindustrial calibre .380, com carregador alongado, e uma pistola calibre 9 milímetros.

Os policiais também recolheram 25 munições intactas dos calibres 9 milímetros e .380, além de:

385 pinos de cocaína;

85 pedras de crack;

340 gramas de crack em porções maiores;

920 gramas de maconha;

rádios comunicadores e bases de recarga;

uma balança de precisão;

um coldre e um cinto tático.

Todo o material foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. O caso seguirá sob investigação.