Segurança

Tiroteio leva PM a depósito de armas e drogas em Vitória

Após troca de tiros em Caratoíra, a PM encontrou submetralhadora, pistola, munições e centenas de porções de drogas em uma residência.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Uma denúncia sobre uma casa usada para armazenar armas e drogas levou a Polícia Militar a apreender uma submetralhadora, uma pistola e centenas de porções de entorpecentes na noite desta quinta-feira (16), no bairro Caratoíra, em Vitória.

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Policiais da Força Tática do 1º Batalhão faziam patrulhamento a pé pelas vielas da região quando receberam informações sobre o imóvel, localizado próximo à Escadaria Eusedeque da Silva.

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Segundo a PM, a residência funcionava como ponto de armazenamento e distribuição de materiais ligados ao tráfico de drogas.

Suspeitos atiraram contra os policiais

Ao se aproximarem do endereço, os militares foram recebidos a tiros por dois homens armados. Houve confronto, e os suspeitos conseguiram fugir, deixando parte do armamento para trás.

Nenhum policial ficou ferido. Até a última atualização desta reportagem, os dois homens ainda não haviam sido localizados.

Após a fuga, os agentes fizeram buscas no imóvel e encontraram armas, drogas, munições e equipamentos de comunicação.

Submetralhadora e centenas de drogas foram apreendidas

A operação resultou na apreensão de uma submetralhadora semindustrial calibre .380, com carregador alongado, e uma pistola calibre 9 milímetros.

Os policiais também recolheram 25 munições intactas dos calibres 9 milímetros e .380, além de:

  • 385 pinos de cocaína;
  • 85 pedras de crack;
  • 340 gramas de crack em porções maiores;
  • 920 gramas de maconha;
  • rádios comunicadores e bases de recarga;
  • uma balança de precisão;
  • um coldre e um cinto tático.

Todo o material foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. O caso seguirá sob investigação.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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