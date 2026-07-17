Tiroteio leva PM a depósito de armas e drogas em Vitória
Após troca de tiros em Caratoíra, a PM encontrou submetralhadora, pistola, munições e centenas de porções de drogas em uma residência.
Uma denúncia sobre uma casa usada para armazenar armas e drogas levou a Polícia Militar a apreender uma submetralhadora, uma pistola e centenas de porções de entorpecentes na noite desta quinta-feira (16), no bairro Caratoíra, em Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Policiais da Força Tática do 1º Batalhão faziam patrulhamento a pé pelas vielas da região quando receberam informações sobre o imóvel, localizado próximo à Escadaria Eusedeque da Silva.
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Segundo a PM, a residência funcionava como ponto de armazenamento e distribuição de materiais ligados ao tráfico de drogas.
Suspeitos atiraram contra os policiais
Ao se aproximarem do endereço, os militares foram recebidos a tiros por dois homens armados. Houve confronto, e os suspeitos conseguiram fugir, deixando parte do armamento para trás.
Nenhum policial ficou ferido. Até a última atualização desta reportagem, os dois homens ainda não haviam sido localizados.
Após a fuga, os agentes fizeram buscas no imóvel e encontraram armas, drogas, munições e equipamentos de comunicação.
Submetralhadora e centenas de drogas foram apreendidas
A operação resultou na apreensão de uma submetralhadora semindustrial calibre .380, com carregador alongado, e uma pistola calibre 9 milímetros.
Os policiais também recolheram 25 munições intactas dos calibres 9 milímetros e .380, além de:
- 385 pinos de cocaína;
- 85 pedras de crack;
- 340 gramas de crack em porções maiores;
- 920 gramas de maconha;
- rádios comunicadores e bases de recarga;
- uma balança de precisão;
- um coldre e um cinto tático.
Todo o material foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. O caso seguirá sob investigação.
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