Viana recebe 1º Campeonato Capixaba de Balonismo

A cidade de Viana será sede, nos dias 17, 18 e 19 de julho, do Festival de Balonismo de Viana 2026, evento que marca a realização do 1º Campeonato Capixaba de Balonismo e consolida o avanço da modalidade no Espírito Santo. O evento, que acontece em Araçatiba, integra as comemorações dos 164 anos de emancipação política de Viana.

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Com caráter técnico e esportivo, o evento reunirá pilotos e equipes em uma competição oficial estruturada dentro dos padrões nacionais do balonismo. As provas serão realizadas exclusivamente nas janelas operacionais, ao nascer e ao pôr do sol, em conformidade com os critérios de segurança, meteorologia e performance exigidos pela modalidade.

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A realização conta com o suporte institucional da Confederação Brasileira de Balonismo e da Federação Capixaba de Balonismo, assegurando padronização técnica, organização competitiva e alinhamento às diretrizes oficiais do esporte no país.

O campeonato não é uma corrida de velocidade, mas sim uma prova de estratégia, navegação e precisão. A organização do campeonato determina uma coordenada geográfica precisa que serve como alvo. Os pilotos devem sobrevoar a área e arremessar marcações, que são pequenos saquinhos de areia com fitas, mais próximos do centro da marca são os campeões.

O campeão do torneio de Viana ganhará pontuação no ranking para disputar o Campeonato Brasileiro em 2027 representando o Espírito Santo. O torneio nacional será sediado em Boituva, no estado de São Paulo.

Night Glow abrilhanta o céu noturno com balões

Além das provas, o evento contará com o tradicional Night Glow, apresentação noturna com balões iluminados em solo, enfeitando o céu noturno e garantindo um belo cenário para os amantes do balonismo. A atração acontecerá na sexta-feira (17) e no sábado (18).

O Night Glow contará com 10 balões de diferentes formatos, com destaque para os balões de Nossa Senhora Aparecida, Bola de Futebol da Copa do Mundo e Rinoceronte. A apresentação dura aproximadamente 40 minutos.

Além disso, a programação do domingo (19) traz ainda a Fan Fest com balões temáticos da Copa do Mundo, levando aos visitantes o clima da final do maior torneio de seleções de futebol.

PROGRAMAÇÃO – FESTIVAL DE ARAÇATIBA

SEXTA – 17/07

16h – Decolagem dos Balões (Campeonato)

17h – Abertura da Praça de Alimentação

18h – Daniel Lube (modão sertanejo), com participação especial Rogerio Palassi

19h – Night Glow – Espetáculo com 10 Balões Iluminados Balões especiais (Nossa Senhora Aparecida, Bola de Futebol da Copa do Mundo e Rinoceronte)

20h – Thiago e Rodolfo (sertanejo)

22h – Encerramento

SÁBADO – 18/07

15h – Abertura da praça da Alimentação

16h – Decolagem dos Balões (Campeonato)

16h – Denise Pontes (samba)

18h – Serginho Black (MPB)

19h – Night Glow – Espetáculo com 10 Balões Iluminados Balões especiais (Nossa Senhora Aparecida, Bola de Futebol da Copa do Mundo e Rinoceronte)

20h – Rickson Maioli (sertanejo)

22h – Encerramento

DOMINGO – 19/07