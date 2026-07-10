Viana recebe 1º Campeonato Capixaba de Balonismo
O evento reunirá pilotos e equipes em uma competição oficial estruturada dentro dos padrões nacionais do balonismo.
A cidade de Viana será sede, nos dias 17, 18 e 19 de julho, do Festival de Balonismo de Viana 2026, evento que marca a realização do 1º Campeonato Capixaba de Balonismo e consolida o avanço da modalidade no Espírito Santo. O evento, que acontece em Araçatiba, integra as comemorações dos 164 anos de emancipação política de Viana.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com caráter técnico e esportivo, o evento reunirá pilotos e equipes em uma competição oficial estruturada dentro dos padrões nacionais do balonismo. As provas serão realizadas exclusivamente nas janelas operacionais, ao nascer e ao pôr do sol, em conformidade com os critérios de segurança, meteorologia e performance exigidos pela modalidade.
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A realização conta com o suporte institucional da Confederação Brasileira de Balonismo e da Federação Capixaba de Balonismo, assegurando padronização técnica, organização competitiva e alinhamento às diretrizes oficiais do esporte no país.
O campeonato não é uma corrida de velocidade, mas sim uma prova de estratégia, navegação e precisão. A organização do campeonato determina uma coordenada geográfica precisa que serve como alvo. Os pilotos devem sobrevoar a área e arremessar marcações, que são pequenos saquinhos de areia com fitas, mais próximos do centro da marca são os campeões.
O campeão do torneio de Viana ganhará pontuação no ranking para disputar o Campeonato Brasileiro em 2027 representando o Espírito Santo. O torneio nacional será sediado em Boituva, no estado de São Paulo.
Night Glow abrilhanta o céu noturno com balões
Além das provas, o evento contará com o tradicional Night Glow, apresentação noturna com balões iluminados em solo, enfeitando o céu noturno e garantindo um belo cenário para os amantes do balonismo. A atração acontecerá na sexta-feira (17) e no sábado (18).
O Night Glow contará com 10 balões de diferentes formatos, com destaque para os balões de Nossa Senhora Aparecida, Bola de Futebol da Copa do Mundo e Rinoceronte. A apresentação dura aproximadamente 40 minutos.
Além disso, a programação do domingo (19) traz ainda a Fan Fest com balões temáticos da Copa do Mundo, levando aos visitantes o clima da final do maior torneio de seleções de futebol.
PROGRAMAÇÃO – FESTIVAL DE ARAÇATIBA
SEXTA – 17/07
- 16h – Decolagem dos Balões (Campeonato)
- 17h – Abertura da Praça de Alimentação
- 18h – Daniel Lube (modão sertanejo), com participação especial Rogerio Palassi
- 19h – Night Glow – Espetáculo com 10 Balões Iluminados Balões especiais (Nossa Senhora Aparecida, Bola de Futebol da Copa do Mundo e Rinoceronte)
- 20h – Thiago e Rodolfo (sertanejo)
- 22h – Encerramento
SÁBADO – 18/07
- 15h – Abertura da praça da Alimentação
- 16h – Decolagem dos Balões (Campeonato)
- 16h – Denise Pontes (samba)
- 18h – Serginho Black (MPB)
- 19h – Night Glow – Espetáculo com 10 Balões Iluminados Balões especiais (Nossa Senhora Aparecida, Bola de Futebol da Copa do Mundo e Rinoceronte)
- 20h – Rickson Maioli (sertanejo)
- 22h – Encerramento
DOMINGO – 19/07
- 10h – Abertura da praça de alimentação
- 10h – Angelo Machado (MPB)
- 12h – PH Dias (pagode)
- 14h – Alfeu e Banda (sertanejo)
- 16h – Transmissão da Final da Copa do Mundo
- 16h – Fan Fest com Balões
- 18h – Enceramento
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