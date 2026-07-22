VÍDEO | Criança é resgatada após se afastar da faixa de areia em Marataízes
Três meninas, com idades entre 10 e 11 anos, estavam distantes da faixa de areia. Uma delas não conseguiu retornar e precisou da ajuda de um guarda-vidas.
Uma criança foi resgatada por um guarda-vidas após se afastar da faixa de areia na Praia da Areia Preta, em Marataízes, na última terça-feira (21).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o Guarda-Vida Armindo, três crianças estavam brincando na água quando uma delas não conseguiu retornar a areia e precisou ser resgatada.
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Segundo o relato do profissional, as crianças avançaram para uma área distante da areia. Durante o retorno, uma delas apresentou dificuldades e não conseguiu voltar sozinha.
Ao perceber a situação, o guarda-vidas entrou imediatamente na água. Ele alcançou a menina e a conduziu de volta para uma área segura.
O resgate aconteceu enquanto o guarda-vidas realizava uma transmissão ao vivo para mostrar as condições do mar. Como a praia estava vazia naquele momento, a live acabou registrando o instante em que ele interrompeu a apresentação e entrou na água para ajudar a criança.
As outras duas meninas também conseguiram retornar à faixa de areia. O atendimento terminou após todas ficarem em segurança.
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