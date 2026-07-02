VÍDEO | Incêndio de grande proporção mobiliza ação conjunta em Marataízes

Uma ocorrência de incêndio de grande proporção em Marataízes mobilizou equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de secretarias municipais em uma força-tarefa para conter as chamas e reduzir os impactos causados pela situação.

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A ação contou com a atuação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que trabalhou em parceria com o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Serviços Urbanos, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Infraestrutura do Interior.

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Segundo as informações da Defesa Civil, o trabalho integrado entre os órgãos permitiu uma resposta mais rápida, segura e eficiente durante o combate ao incêndio. As equipes atuaram para controlar as chamas, proteger vidas, preservar o patrimônio e minimizar os danos.

O Corpo de Bombeiros ficou responsável pela atuação técnica no enfrentamento direto ao fogo. Já as secretarias municipais prestaram suporte operacional, apoio com equipamentos, logística e disponibilização de recursos necessários para o controle da ocorrência.

A Secretaria de Serviços Urbanos auxiliou nas ações de apoio em campo. A Secretaria de Agricultura contribuiu com equipamentos e logística. Já a Secretaria de Infraestrutura do Interior colaborou com recursos essenciais para o andamento dos trabalhos.