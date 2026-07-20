VÍDEO | Mergulhador morre após passar mal durante mergulho em Marataízes
Informações preliminares apontam que a vítima passou mal ao retornar de um mergulho; a Polícia Militar informou que a ocorrência permanece em andamento.
Um mergulhador morreu após passar mal durante uma atividade no mar, na manhã desta segunda-feira (20), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo informações preliminares divulgadas por pescadores da região, a vítima teria mergulhado a cerca de 18 metros de profundidade. Ao retornar a superfície, ele apresentou dificuldade e precisou de ajuda.
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O companheiro de pesca que acompanhava a vítima conseguiu resgatá-la e seguiu com a embarcação até o Porto do Pontal.
Ainda conforme as informações iniciais, o pescador que realizou o resgate também passou mal devido ao esforço físico e ao impacto emocional da situação. Ele precisou receber atendimento no pronto-socorro municipal.
O mergulhador resgatado, no entanto, não resistiu.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência permanece em andamento. Até o momento, as autoridades não divulgaram outros detalhes oficiais sobre as circunstâncias do caso nem sobre o estado de saúde do segundo homem.
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