VÍDEO | Mergulhador morre após passar mal durante mergulho em Marataízes

Um mergulhador morreu após passar mal durante uma atividade no mar, na manhã desta segunda-feira (20), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.

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Segundo informações preliminares divulgadas por pescadores da região, a vítima teria mergulhado a cerca de 18 metros de profundidade. Ao retornar a superfície, ele apresentou dificuldade e precisou de ajuda.

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O companheiro de pesca que acompanhava a vítima conseguiu resgatá-la e seguiu com a embarcação até o Porto do Pontal.

Ainda conforme as informações iniciais, o pescador que realizou o resgate também passou mal devido ao esforço físico e ao impacto emocional da situação. Ele precisou receber atendimento no pronto-socorro municipal.

O mergulhador resgatado, no entanto, não resistiu.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência permanece em andamento. Até o momento, as autoridades não divulgaram outros detalhes oficiais sobre as circunstâncias do caso nem sobre o estado de saúde do segundo homem.