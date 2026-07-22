Virada dos Tachos: tradição gastronômica na Festa da Banana e do Leite em Alfredo Chaves
A cena é digna de fotos e degustação: diante do público, tachos gigantes começam a borbulhar com os ingredientes que representam as verdadeiras estrelas da festa
Um dos momentos mais aguardados da programação da 51ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves já tem hora e local marcados: é a tradicional Virada dos Tachos, que acontece no domingo, dia 26 de julho, às 13h30, no Parque de Exposições. É o momento que são preparados doce de banana e requeijão cremoso, num encontro gastronômico perfeito que atrai multidão para a virada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A cena é digna de fotos e degustação: diante do público, tachos gigantes começam a borbulhar com os ingredientes que representam as verdadeiras estrelas da festa – a banana e o leite. O resultado são dois produtos que carregam o sabor e a identidade de Alfredo Chaves: o doce de banana artesanale o requeijão cremoso, preparados na hora, com receita e cuidado que passam de geração em geração.
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Este ano serão produzidos cerca de 300 quilos das iguarias, que depois serão comercializadas em potes a R$ 10 cada (200g). Uma oportunidade deliciosa para os visitantes levarem para casa um pedacinho da festa e do que há de melhor na produção local.
A Virada dos Tachos vai além da culinária: ela exalta a força dos produtos que movem a economia de Alfredo Chaves e resgata o valor das tradições. No município é empreendimentos e cooperativas que trabalham com os dois produtos e beneficiam em diversos produtos.
A Festa da Banana e do Leite acontece de 23 a 26 de julho com uma programação diversa e cheia de sabor, cultura e tradição.
Confira a programação completa!
Quarta-feira (22/07)
- 19h – Abertura Oficial do Concurso de Gado Leiteiro
- 19h às 22h – Treino Noturno de Motocross
Quinta-feira (23/07)
- 18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
- 19h – Abertura Oficial da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição
- 19h – Show com Banda Hellys – Praça de Alimentação
- 20h – Show com Iago Vaneli
- 21h – Show com Macucos – Praça de Alimentação
- 23h – Show com Casaca – Praça de Alimentação
Sexta-feira (24/07)
- 18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
- 18h – Show com Prestígio – Praça de Alimentação
- 19h – Show com Cataguases – Praça de Alimentação
- 20h30 – Desfile de escolha da Rainha da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição
- 22h – Show com Os Avulsos – Praça de Alimentação
- 0h – Show Nacional com Israel Novaes – Palco 1
- 2h – Show com MC6 – Praça de Alimentação
Sábado (25/07)
- 7h30 – Caminhada Pet
- 10h – Apresentação de Teatro – Grupo Viralata
- 11h30 – Apresentação Escola Ana Araújo
- 12h30 – Grupo Afro Baobá
- 13h – Amigos do Violão
- 14h – Tarde Kids com Grupo Papalegua
- 16h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
- 16h – Show com The Four – Praça de Alimentação
- 17h – Show com Banda Fild – Praça de Alimentação
- 17h30 – Supercross 2026
- 18h – Show com Wetão & Gabriel – Praça de Alimentação
- 19h às 20h – Treino Noturno de Motocross
- 20h às 22h – Supercross 2026
- 20h – Show com Sulinho – Praça de Alimentação
- 22h – Show com Breno & Bernardo – Praça de Alimentação
- 0h – Show Nacional com Ferrugem – Palco 1
- 2h – Show com Rinnah – Praça de Alimentação
- 4h – Alvorada pelas ruas da cidade
Domingo (26/07)
- 8h às 11h – Treino Livre – Pista de Motocross
- 10h – Missa Comemorativa da 51ª Festa da Banana e do Leite
- 11h – Show com Raízes da Terra – Praça de Alimentação
- 11h10 às 16h30 – Supercross 2026
- 12h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
- 12h – Premiação do Concurso de Gado Leiteiro e do Concurso de Bananas
- 12h – Show com Luciano – Praça de Alimentação
- 12h40 – Show com Gabi Cipriano – Praça de Alimentação
- 13h30 – Virada dos Tachos – Doce de Banana com Requeijão Cremoso – Parque de Exposição
- 14h – Show com Ni & Guinho – Praça de Alimentação
- 16h – Ação Solidária
- 17h – Show com Rafaeli & Higor – Praça de Alimentação
- 18h30 – Show com Thyarlis & Melina – Praça de Alimentação
- 20h – Show Nacional com Simone Mendes – Palco 1
- 22h – Show com Musical Prateado – Praça de Alimentação
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