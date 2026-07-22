Cidades

Virada dos Tachos: tradição gastronômica na Festa da Banana e do Leite em Alfredo Chaves

A cena é digna de fotos e degustação: diante do público, tachos gigantes começam a borbulhar com os ingredientes que representam as verdadeiras estrelas da festa

Foto: Divulgação/PMAC

Um dos momentos mais aguardados da programação da 51ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves já tem hora e local marcados: é a tradicional Virada dos Tachos, que acontece no domingo, dia 26 de julho, às 13h30, no Parque de Exposições. É o momento que são preparados doce de banana e requeijão cremoso, num encontro gastronômico perfeito que atrai multidão para a virada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A cena é digna de fotos e degustação: diante do público, tachos gigantes começam a borbulhar com os ingredientes que representam as verdadeiras estrelas da festa – a banana e o leite. O resultado são dois produtos que carregam o sabor e a identidade de Alfredo Chaves: o doce de banana artesanale o requeijão cremoso, preparados na hora, com receita e cuidado que passam de geração em geração.

Leia também: Quem será a nova rainha? Sete candidatas disputam a coroa em Alfredo Chaves

Este ano serão produzidos cerca de 300 quilos das iguarias, que depois serão comercializadas em potes a R$ 10 cada (200g). Uma oportunidade deliciosa para os visitantes levarem para casa um pedacinho da festa e do que há de melhor na produção local.

A Virada dos Tachos vai além da culinária: ela exalta a força dos produtos que movem a economia de Alfredo Chaves e resgata o valor das tradições. No município é empreendimentos e cooperativas que trabalham com os dois produtos e beneficiam em diversos produtos.

A Festa da Banana e do Leite acontece de 23 a 26 de julho com uma programação diversa e cheia de sabor, cultura e tradição.

Confira a programação completa!

Quarta-feira (22/07)
  • 19h – Abertura Oficial do Concurso de Gado Leiteiro
  • 19h às 22h – Treino Noturno de Motocross
Quinta-feira (23/07)
  • 18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
  • 19h – Abertura Oficial da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição
  • 19h – Show com Banda Hellys – Praça de Alimentação
  • 20h – Show com Iago Vaneli
  • 21h – Show com Macucos – Praça de Alimentação
  • 23h – Show com Casaca – Praça de Alimentação
Sexta-feira (24/07)
  • 18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
  • 18h – Show com Prestígio – Praça de Alimentação
  • 19h – Show com Cataguases – Praça de Alimentação
  • 20h30 – Desfile de escolha da Rainha da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição
  • 22h – Show com Os Avulsos – Praça de Alimentação
  • 0h – Show Nacional com Israel Novaes – Palco 1
  • 2h – Show com MC6 – Praça de Alimentação
Sábado (25/07)
  • 7h30 – Caminhada Pet
  • 10h – Apresentação de Teatro – Grupo Viralata
  • 11h30 – Apresentação Escola Ana Araújo
  • 12h30 – Grupo Afro Baobá
  • 13h – Amigos do Violão
  • 14h – Tarde Kids com Grupo Papalegua
  • 16h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
  • 16h – Show com The Four – Praça de Alimentação
  • 17h – Show com Banda Fild – Praça de Alimentação
  • 17h30 – Supercross 2026
  • 18h – Show com Wetão & Gabriel – Praça de Alimentação
  • 19h às 20h – Treino Noturno de Motocross
  • 20h às 22h – Supercross 2026
  • 20h – Show com Sulinho – Praça de Alimentação
  • 22h – Show com Breno & Bernardo – Praça de Alimentação
  • 0h – Show Nacional com Ferrugem – Palco 1
  • 2h – Show com Rinnah – Praça de Alimentação
  • 4h – Alvorada pelas ruas da cidade
Domingo (26/07)
  • 8h às 11h – Treino Livre – Pista de Motocross
  • 10h – Missa Comemorativa da 51ª Festa da Banana e do Leite
  • 11h – Show com Raízes da Terra – Praça de Alimentação
  • 11h10 às 16h30 – Supercross 2026
  • 12h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
  • 12h – Premiação do Concurso de Gado Leiteiro e do Concurso de Bananas
  • 12h – Show com Luciano – Praça de Alimentação
  • 12h40 – Show com Gabi Cipriano – Praça de Alimentação
  • 13h30 – Virada dos Tachos – Doce de Banana com Requeijão Cremoso – Parque de Exposição
  • 14h – Show com Ni & Guinho – Praça de Alimentação
  •  16h – Ação Solidária
  • 17h – Show com Rafaeli & Higor – Praça de Alimentação
  • 18h30 – Show com Thyarlis & Melina – Praça de Alimentação
  • 20h – Show Nacional com Simone Mendes – Palco 1
  • 22h – Show com Musical Prateado – Praça de Alimentação

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Assuntos:

Alfredo ChavesEventosShows

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por