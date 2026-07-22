Virada dos Tachos: tradição gastronômica na Festa da Banana e do Leite em Alfredo Chaves

Um dos momentos mais aguardados da programação da 51ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves já tem hora e local marcados: é a tradicional Virada dos Tachos, que acontece no domingo, dia 26 de julho, às 13h30, no Parque de Exposições. É o momento que são preparados doce de banana e requeijão cremoso, num encontro gastronômico perfeito que atrai multidão para a virada.

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A cena é digna de fotos e degustação: diante do público, tachos gigantes começam a borbulhar com os ingredientes que representam as verdadeiras estrelas da festa – a banana e o leite. O resultado são dois produtos que carregam o sabor e a identidade de Alfredo Chaves: o doce de banana artesanale o requeijão cremoso, preparados na hora, com receita e cuidado que passam de geração em geração.

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Este ano serão produzidos cerca de 300 quilos das iguarias, que depois serão comercializadas em potes a R$ 10 cada (200g). Uma oportunidade deliciosa para os visitantes levarem para casa um pedacinho da festa e do que há de melhor na produção local.

A Virada dos Tachos vai além da culinária: ela exalta a força dos produtos que movem a economia de Alfredo Chaves e resgata o valor das tradições. No município é empreendimentos e cooperativas que trabalham com os dois produtos e beneficiam em diversos produtos.

A Festa da Banana e do Leite acontece de 23 a 26 de julho com uma programação diversa e cheia de sabor, cultura e tradição.

Confira a programação completa!

Quarta-feira (22/07)

19h – Abertura Oficial do Concurso de Gado Leiteiro

– Abertura Oficial do Concurso de Gado Leiteiro 19h às 22h – Treino Noturno de Motocross

Quinta-feira (23/07)

18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES

– Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES 19h – Abertura Oficial da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição

– Abertura Oficial da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição 19h – Show com Banda Hellys – Praça de Alimentação

– Show com Banda Hellys – Praça de Alimentação 20h – Show com Iago Vaneli

– Show com Iago Vaneli 21h – Show com Macucos – Praça de Alimentação

– Show com Macucos – Praça de Alimentação 23h – Show com Casaca – Praça de Alimentação

Sexta-feira (24/07)

18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES

– Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES 18h – Show com Prestígio – Praça de Alimentação

– Show com Prestígio – Praça de Alimentação 19h – Show com Cataguases – Praça de Alimentação

– Show com Cataguases – Praça de Alimentação 20h30 – Desfile de escolha da Rainha da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição

– Desfile de escolha da Rainha da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição 22h – Show com Os Avulsos – Praça de Alimentação

– Show com Os Avulsos – Praça de Alimentação 0h – Show Nacional com Israel Novaes – Palco 1

– Show Nacional com Israel Novaes – Palco 1 2h – Show com MC6 – Praça de Alimentação

Sábado (25/07)

7h30 – Caminhada Pet

– Caminhada Pet 10h – Apresentação de Teatro – Grupo Viralata

– Apresentação de Teatro – Grupo Viralata 11h30 – Apresentação Escola Ana Araújo

– Apresentação Escola Ana Araújo 12h30 – Grupo Afro Baobá

– Grupo Afro Baobá 13h – Amigos do Violão

– Amigos do Violão 14h – Tarde Kids com Grupo Papalegua

– Tarde Kids com Grupo Papalegua 16h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES

– Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES 16h – Show com The Four – Praça de Alimentação

– Show com The Four – Praça de Alimentação 17h – Show com Banda Fild – Praça de Alimentação

– Show com Banda Fild – Praça de Alimentação 17h30 – Supercross 2026

– Supercross 2026 18h – Show com Wetão & Gabriel – Praça de Alimentação

– Show com Wetão & Gabriel – Praça de Alimentação 19h às 20h – Treino Noturno de Motocross

– Treino Noturno de Motocross 20h às 22h – Supercross 2026

– Supercross 2026 20h – Show com Sulinho – Praça de Alimentação

– Show com Sulinho – Praça de Alimentação 22h – Show com Breno & Bernardo – Praça de Alimentação

– Show com Breno & Bernardo – Praça de Alimentação 0h – Show Nacional com Ferrugem – Palco 1

– Show Nacional com Ferrugem – Palco 1 2h – Show com Rinnah – Praça de Alimentação

– Show com Rinnah – Praça de Alimentação 4h – Alvorada pelas ruas da cidade

Domingo (26/07)