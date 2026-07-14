Vitória oferece capacitação gratuita sobre turismo de natureza

Com a temporada de migração das baleias-jubarte impulsionando o turismo de natureza no litoral capixaba, a Prefeitura de Vitória segue investindo na qualificação dos profissionais que atuam nesse segmento. No próximo dia 17 de julho, a Capital recebe a Capacitação da Cadeia Produtiva para a Observação de Natureza, encontro gratuito patrocinado pelo município, por meio da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV).

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O evento será realizado das 9h às 17h30, no Salão Nobre da Casa do Turismo, no Forte São João, reunindo especialistas, pesquisadores e representantes de instituições ligadas ao turismo e à conservação ambiental para debater boas práticas, segurança, sustentabilidade e oportunidades de desenvolvimento do segmento de observação de cetáceos. Além de receber certificado de participação, os inscritos concorrerão ao sorteio de um cruzeiro para avistamento de baleias, proporcionando uma experiência prática em um dos atrativos naturais que mais cresce no Espírito Santo.

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Promovida pelo Instituto O Canal / Projeto Amigos da Jubarte, a capacitação tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva do turismo de natureza por meio da qualificação de profissionais, empreendedores, pesquisadores, estudantes, mestres e tripulações de embarcações, incentivando uma atividade que alia geração de renda, desenvolvimento local e conservação da biodiversidade.

Segundo Sandro Firmino, presidente do Instituto O Canal e coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, o turismo de natureza já representa um importante vetor de desenvolvimento econômico para o Espírito Santo.

“O turismo de natureza é uma das maiores potências econômicas do Espírito Santo, movimentando milhões de reais e atraindo milhares de visitantes todos os anos. O grande destaque atual é o turismo de observação de baleias-jubarte, segmento que ganhou enorme relevância e transformou nossa costa em um santuário reconhecido internacionalmente. Toda essa cadeia movimenta hotéis, restaurantes, o comércio e diversos serviços, fortalecendo uma economia sustentável. Capacitar nossos empreendedores com palestrantes de alto nível em temas como marketing digital e turismo de base comunitária é fundamental para profissionalizar esse setor, ampliar a geração de renda e impulsionar o desenvolvimento de Vitória”, afirma.

Durante a programação, especialistas abordarão temas como turismo de observação de fauna, turismo de base comunitária, segurança no mar, comunicação estratégica para o turismo de natureza, ciência e conservação, além das boas práticas e da legislação voltadas à observação responsável de cetáceos. Os participantes também conhecerão a plataforma Quero Ver Baleia, iniciativa que incentiva operadores comprometidos com a qualidade das experiências, a preservação ambiental e o fortalecimento do turismo sustentável.

Para o diretor-presidente da CDTIV, Jairo Siqueira, investir na qualificação da cadeia produtiva é fundamental para consolidar Vitória como referência em turismo de natureza.

“Vitória reúne características únicas para o desenvolvimento do turismo de observação de natureza. Apoiar iniciativas como esta é investir nas pessoas, na qualificação dos nossos profissionais e no fortalecimento de um segmento que gera oportunidades, movimenta a economia e promove a conservação ambiental. Queremos que Vitória seja cada vez mais reconhecida como um destino preparado para oferecer experiências sustentáveis e inesquecíveis aos visitantes”, destaca.

Observação de baleias

O turismo de observação de baleias vem ganhando força no Espírito Santo e já desponta como um dos principais produtos do turismo de natureza durante a temporada de migração das baleias-jubarte. Entre junho e novembro, milhares de visitantes buscam o litoral capixaba para acompanhar esse espetáculo da natureza, movimentando embarcações de passeio, guias de turismo, meios de hospedagem, restaurantes e diversos empreendimentos ligados à economia do mar.

Nesse contexto, a qualificação dos profissionais que atuam nessa cadeia produtiva torna-se fundamental para ampliar a qualidade dos serviços oferecidos, fortalecer os empreendimentos locais e garantir que a atividade seja desenvolvida de forma responsável, respeitando a legislação ambiental e contribuindo para a conservação da fauna marinha.

Ao apoiar iniciativas como esta, a Prefeitura de Vitória reforça sua estratégia de incentivar um turismo cada vez mais sustentável, competitivo e alinhado à valorização do patrimônio natural capixaba, ampliando oportunidades para empreendedores e fortalecendo a economia do mar.

As vagas são limitadas. Os interessados devem realizar a inscrição antecipadamente por meio do link disponível aqui.

Programação

9h – Credenciamento

9h30 – Abertura Solene

Sebrae-ES

10h00 – Instituto O Canal

Thiago Ferrari e Sandro Firmino – Diretores do Instituto O Canal e Projeto Amigos da Jubarte.

10h30 – Turismo de Observação de Fauna

Giovana Cordioli – Coordenadora de Turismo do Instituto O Canal.

11h00 – Turismo de Base Comunitária

Fernando Martins Ribeiro – Fundador do Projeto Tour no Morro.

12h00 – Intervalo para almoço.

13h30 – Segurança no Mar

Representante da Capitania dos Portos do Espírito Santo.

14h00 – Comunicação Estratégica para o Turismo de Natureza: como aliar propósito e resultados

Ana Duék – Criadora e Diretora do Viajar Verde.

15h00 – Coffee Break.

15h30 – Ciência e Conservação para um Turismo de Observação Responsável: Boas Práticas e Legislação de Proteção aos Cetáceos

Bruna Rezende – Bióloga e Coordenadora Geral do Instituto O Canal, Projeto Amigos da Jubarte e Jubarte.Lab.

17h00 – Workshop: Quero Ver Baleia

17h30 – Sorteio de brindes, incluindo um cruzeiro para avistamento de baleias, e encerramento.

Serviço

Capacitação da Cadeia Produtiva para a Observação de Natureza

Data: 17 de julho (quinta-feira)

Horário: 9h às 17h30

Local: Salão Nobre da Casa do Turismo – Forte São João

(Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 705, Vitória)

Público-alvo: profissionais da cadeia produtiva do turismo, mestres, proprietários e tripulações de embarcações, pesquisadores, estudantes e demais interessados.

Evento gratuito, com certificado de participação.