VixCursos abre mais de 60 vagas gratuitas nesta sexta-feira (24)

Quem deseja se qualificar para conquistar uma vaga no mercado de trabalho ou ampliar as oportunidades de geração de renda terá uma nova chance nesta sexta-feira (24). A partir das 17h, a Prefeitura de Vitória abre, no portal VixCursos, as pré-inscrições para 67 vagas gratuitas em seis cursos de qualificação profissional, realizados em parceria com o Senac-ES.

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As oportunidades são para os cursos de Cozinha Oriental Descomplicada, Fotografia para Mídias Digitais com o Celular, Pilotagem de Drones, Formação de Preço de Venda, Primeiros Socorros e Unha em Gel.

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As pré-inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo portal VixCursos, a partir das 17h desta sexta-feira (24). Os interessados devem ficar atentos aos requisitos específicos de cada curso, como idade mínima, escolaridade e documentação exigida.

A iniciativa integra as ações da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), por meio da Gerência de Qualificação do Trabalhador (GQT), que investe na qualificação profissional como ferramenta para ampliar o acesso ao emprego, incentivar o empreendedorismo e fortalecer a geração de renda.

Para o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, os cursos representam uma oportunidade para quem busca crescer profissionalmente.

“O VixCursos amplia o acesso à qualificação profissional gratuita e oferece oportunidades para pessoas com diferentes perfis e objetivos. Seja para conquistar o primeiro emprego, buscar uma recolocação no mercado ou iniciar um pequeno negócio, investir em conhecimento é sempre um passo importante para transformar realidades e abrir novos caminhos”, destaca.

Conheça os cursos

Em Cozinha Oriental Descomplicada, os participantes aprenderão técnicas básicas para o preparo de pratos da culinária oriental, com foco na gastronomia japonesa. O curso Fotografia para Mídias Digitais com o Celular vai ensinar como produzir imagens de qualidade utilizando o próprio smartphone, abordando iluminação, enquadramento, composição e recursos para redes sociais.

A qualificação em Pilotagem de Drones vai abordar técnicas de voo, interpretação de telemetria, configurações de segurança, planejamento de operações e movimentos para captação de imagens aéreas. Na formação de Preço de Venda os participantes aprenderão a calcular corretamente o preço de produtos e serviços, considerando custos, margem de lucro e competitividade.

Já na capacitação em Primeiros Socorros os alunos aprenderão prestar os primeiros atendimentos em situações de emergência até a chegada de equipes especializadas. E no curso Unha em Gel os participantes receberão técnicas de alongamento e modelagem de unhas utilizando fibra de vidro e gel, oferecendo conhecimentos para atuação na área da beleza.

Pré-inscrições para cursos gratuitos do VixCursos

Abertura: sexta-feira (24), a partir das 17h

Onde: exclusivamente pelo portal VixCursos – https://vixcursos.vitoria.es.gov.br/

Cozinha Oriental Descomplicada

Período: 24, 25, 27 e 28/08/2026

Horário: 8h às 12h

Carga Horária: 16 horas

Vagas: 12 vagas

Pré-requisitos: A partir de 18 anos; mínimo do 9º Ano

Local do curso: Senac Beira-Mar (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória)

Fotografia para Mídias Digitais – Utilizando a Câmera do Celular

Período: 24/08 e 25/08/2026

Horário: 13h às 17h

Carga Horária: 8 horas

Vagas: 12 vagas

Pré-requisitos: A partir de 14 anos; mínimo do 9º Ano

Local do curso: Senac Beira-Mar (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória)

Pilotagem de Drones

Período: 31/08/2026 a 04/09/2026

Horário: 8h às 12h

Carga Horária: 20 horas

Vagas: 7 vagas

Pré-requisitos: A partir de 18 anos; mínimo do 5º ano

Local do curso: Senac Beira-Mar (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória)

Formação de Preço de Venda

Período: 31/08/2026 a 03/09/2026

Horário: 13h às 17h

Carga Horária: 15 horas

Vagas: 12 vagas

Pré-requisitos: A partir de 18 anos; mínimo do 9º Ano

Local do curso: Senac Beira-Mar (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória)

Primeiros Socorros

Período: 31/08/2026 a 04/09/2026

Horário: 19h às 22h

Carga Horária: 15 horas

Vagas: 12 vagas

Pré-requisitos: A partir de 18 anos; mínimo do 1º ao 5º ano

Local do curso: Senac Beira-Mar (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória)

Unhas de Gel