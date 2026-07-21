VixCursos abre mais de 60 vagas gratuitas nesta sexta-feira (24)
As pré-inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo portal VixCursos, a partir das 17h desta sexta-feira (24).
Quem deseja se qualificar para conquistar uma vaga no mercado de trabalho ou ampliar as oportunidades de geração de renda terá uma nova chance nesta sexta-feira (24). A partir das 17h, a Prefeitura de Vitória abre, no portal VixCursos, as pré-inscrições para 67 vagas gratuitas em seis cursos de qualificação profissional, realizados em parceria com o Senac-ES.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As oportunidades são para os cursos de Cozinha Oriental Descomplicada, Fotografia para Mídias Digitais com o Celular, Pilotagem de Drones, Formação de Preço de Venda, Primeiros Socorros e Unha em Gel.
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As pré-inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo portal VixCursos, a partir das 17h desta sexta-feira (24). Os interessados devem ficar atentos aos requisitos específicos de cada curso, como idade mínima, escolaridade e documentação exigida.
A iniciativa integra as ações da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), por meio da Gerência de Qualificação do Trabalhador (GQT), que investe na qualificação profissional como ferramenta para ampliar o acesso ao emprego, incentivar o empreendedorismo e fortalecer a geração de renda.
Para o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, os cursos representam uma oportunidade para quem busca crescer profissionalmente.
“O VixCursos amplia o acesso à qualificação profissional gratuita e oferece oportunidades para pessoas com diferentes perfis e objetivos. Seja para conquistar o primeiro emprego, buscar uma recolocação no mercado ou iniciar um pequeno negócio, investir em conhecimento é sempre um passo importante para transformar realidades e abrir novos caminhos”, destaca.
Conheça os cursos
Em Cozinha Oriental Descomplicada, os participantes aprenderão técnicas básicas para o preparo de pratos da culinária oriental, com foco na gastronomia japonesa. O curso Fotografia para Mídias Digitais com o Celular vai ensinar como produzir imagens de qualidade utilizando o próprio smartphone, abordando iluminação, enquadramento, composição e recursos para redes sociais.
A qualificação em Pilotagem de Drones vai abordar técnicas de voo, interpretação de telemetria, configurações de segurança, planejamento de operações e movimentos para captação de imagens aéreas. Na formação de Preço de Venda os participantes aprenderão a calcular corretamente o preço de produtos e serviços, considerando custos, margem de lucro e competitividade.
Já na capacitação em Primeiros Socorros os alunos aprenderão prestar os primeiros atendimentos em situações de emergência até a chegada de equipes especializadas. E no curso Unha em Gel os participantes receberão técnicas de alongamento e modelagem de unhas utilizando fibra de vidro e gel, oferecendo conhecimentos para atuação na área da beleza.
Pré-inscrições para cursos gratuitos do VixCursos
Abertura: sexta-feira (24), a partir das 17h
Onde: exclusivamente pelo portal VixCursos – https://vixcursos.vitoria.es.gov.br/
Cozinha Oriental Descomplicada
- Período: 24, 25, 27 e 28/08/2026
- Horário: 8h às 12h
- Carga Horária: 16 horas
- Vagas: 12 vagas
- Pré-requisitos: A partir de 18 anos; mínimo do 9º Ano
- Local do curso: Senac Beira-Mar (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória)
Fotografia para Mídias Digitais – Utilizando a Câmera do Celular
- Período: 24/08 e 25/08/2026
- Horário: 13h às 17h
- Carga Horária: 8 horas
- Vagas: 12 vagas
- Pré-requisitos: A partir de 14 anos; mínimo do 9º Ano
- Local do curso: Senac Beira-Mar (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória)
Pilotagem de Drones
- Período: 31/08/2026 a 04/09/2026
- Horário: 8h às 12h
- Carga Horária: 20 horas
- Vagas: 7 vagas
- Pré-requisitos: A partir de 18 anos; mínimo do 5º ano
- Local do curso: Senac Beira-Mar (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória)
Formação de Preço de Venda
- Período: 31/08/2026 a 03/09/2026
- Horário: 13h às 17h
- Carga Horária: 15 horas
- Vagas: 12 vagas
- Pré-requisitos: A partir de 18 anos; mínimo do 9º Ano
- Local do curso: Senac Beira-Mar (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória)
Primeiros Socorros
- Período: 31/08/2026 a 04/09/2026
- Horário: 19h às 22h
- Carga Horária: 15 horas
- Vagas: 12 vagas
- Pré-requisitos: A partir de 18 anos; mínimo do 1º ao 5º ano
- Local do curso: Senac Beira-Mar (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória)
Unhas de Gel
- Período: 31/08/2026 a 04/09/2026
- Horário: 18h às 22h
- Carga Horária: 20 horas
- Vagas: 12 vagas
- Pré-requisitos: A partir de 15 anos; mínimo do 9º Ano
- Local do curso: Senac Beira-Mar (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória)
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