MPF/ES abre estágio com bolsas de até R$ 2.640; veja como participar

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) lançou o edital para o segundo processo seletivo de estagiários de nível superior de 2026. As inscrições estarão abertas das 8h do dia 30 de julho até as 23h40 de 16 de agosto. O certame visa a formação de cadastro de reserva para atendimento das demandas da unidade em Vitória.

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Podem participar estudantes de graduação em administração, comunicação social, educação física, engenharia civil, engenharia elétrica, tecnologia da informação e direito. Para o curso de direito, há também oportunidades voltadas para a pós-graduação. O candidato deve estar matriculado em uma das instituições de ensino conveniadas com o órgão, conforme a lista disponível no edital.

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Para concorrer, o estudante deve ter concluído pelo menos o primeiro ano ou o segundo semestre do curso, caso a graduação tenha duração igual ou superior a seis semestres. No ato da admissão, não será permitida a entrada de alunos que estejam cursando o último semestre da faculdade. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do sistema de inscrições do MPF.

A seleção reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência, 30% para candidatos negros e 10% para minorias étnico-raciais, o que inclui populações indígenas e comunidades tradicionais. Os interessados em concorrer pelo sistema de cotas devem encaminhar a documentação e as declarações específicas assinadas digitalmente no momento da inscrição.

A seleção terá uma prova objetiva online para todos os cursos, marcada para o dia 30 de agosto. É obrigatório que o faça o teste de acesso à plataforma entre os dias 19 e 25 de agosto para evitar problemas técnicos na data oficial. Candidatos de direito aprovados na primeira fase farão ainda uma prova discursiva presencial no dia 27 de setembro.

Os aprovados cumprirão jornada de 20 horas semanais, que pode ser estendida para 30 horas conforme a necessidade. A bolsa-estágio é de R$ 1.320 para graduação e de R$ 2.640 para pós-graduação. Além disso, os estagiários recebem auxílio-transporte de R$ 12,00 por dia presencial, seguro contra acidentes e contam com a possibilidade de realizar as atividades em formato híbrido.