Após meses de expectativa, Hartung quebra o silêncio e encerra especulações sobre futuro político
O ex-governador falou sobre a sua participação política no Espírito Santo por meio de uma nota publicada na rede social
As especulações sobre a possibilidade de o ex-governador Paulo Hartung disputar as eleições deste ano, finalmente chegaram ao fim, nesta segunda-feira (3), após o político divulgar em sua rede social uma nota se posicionando sobre o atual cenário político-eleitoral, que apontavam o seu nome competitivo para uma potencial candidatura para o Governo do Espírito Santo ou Senado Federal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
“Sigo com meus passos de incansável militância cidadã por uma realidade mais próspera, inclusiva e sustentável, no Espírito Santo e no Brasil. Nesse caminho, mantenho meu compromisso com a Política de “p” maiúsculo”, disse Hartung em um dos trechos da nota.
Ele destacou ainda que continuará participando do debate público e reafirma seu compromisso com a política, com “p” maiúsculo, ainda que fora de uma candidatura.
“Tenho vivido dias de muita emoção. Nas ruas e nas redes, são inúmeros os gestos me estimulando a voltar a participar de eleições. Essas demonstrações tocam minha alma. Sou pura gratidão. Elas somam inspiração à caminhada que venho mantendo nos últimos anos e na qual permaneço, ainda mais fortalecido”, afirma.
Hartung também relembrou a sua passagem pelo Palácio Anchieta e destacou as principais marcas de sua gestão. Entre elas, o enfrentamento ao crime organizado e à corrupção.
Também afirma que sua administração combinou responsabilidade fiscal com investimentos sociais, contribuindo para o fortalecimento do Espírito Santo.
Confira a nota na íntegra
Vim falar de gratidão e compromisso. Tenho vivido dias de muita emoção. Nas ruas e nas redes, são inúmeros os gestos me estimulando a voltar a participar de eleições. Essas demonstrações tocam minha alma. Sou pura gratidão. Elas somam inspiração à caminhada que venho mantendo nos últimos anos e na qual permaneço, ainda mais fortalecido.
Sigo com meus passos de incansável militância cidadã por uma realidade mais próspera, inclusiva e sustentável, no Espírito Santo e no Brasil. Nesse caminho, mantenho meu compromisso com a Política de “p” maiúsculo.
A política que me permitiu, num contexto de ameaças e todo tipo de hostilidade, liderar o enfrentamento da corrupção e do crime organizado no Espírito Santo. A política que, cuidando das contas e das pessoas, colocou o Estado de pé, fazendo das terras capixabas uma referência de superação social e econômica.
Os legados e aprendizados dessa jornada, que motivam tantas expressões de consideração e carinho, seguirão sempre à disposição.
Muito obrigado pela sua confiança. Muito obrigado por confiar em mim.
Seguimos juntos.
Paulo Hartung.
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