Cachoeiro amplia proteção hídrica diante do super El Niño

Em Cachoeiro de Itapemirim, o Programa para a Conservação e a Revitalização de Bacias Hidrográficas no Espírito Santo (Probacias) deve ajudar a conter os impactos do super El Niño – evento climático que deverá afetar o clima no Estado pelos próximos meses. Até agora, 44 propriedades de Mangueira e Banca de Areia foram atendidas, com a construção de 36 terraços; 108 barraginhas e 40 caixas secas.

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Essas estruturas captam as águas das chuvas, reduzindo a erosão e aumentando a infiltração no solo, o que contribui para a recarga das nascentes e para o fortalecimento da segurança hídrica, tornando as comunidades rurais mais resilientes para períodos de seca, como o que tem sido esperado pelos cientistas para os próximos meses.

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“As intervenções nos deixaram melhores preparados para o enfrentamento de crises, pois estamos com várias estruturas com água acumulada. Sem elas, o nosso prognóstico seria de muita dificuldade durante o verão. Por hora, percebemos que elas já estão ajudando a comunidade e permanecemos atentos, não só à questão da água, para que os efeitos sejam menos severos do que os da seca registrada nos anos de 2015 a 2017”, conta o secretário municipal de Agricultura, José Arcanjo Nunes.

Paralelamente, a secretaria também tem apoiado a produção de silagem e o transporte de alimentos para os animais de outras regiões produtoras para o município.

Parceria

As obras executadas pelo Probacias são fruto de uma parceria entre as secretarias municipais de Agricultura e a de Meio Ambiente, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

O projeto inclui ações como a instalação de fossas biodigestoras para tratamento adequado de efluentes domésticos; implementação de práticas mecânicas de conservação do solo, como caixas secas, bacias de infiltração (barraginhas) e terraço em nível (cochinhos); oficinas de Educação Ambiental, promovendo conhecimento e engajamento dos moradores e monitoramento ambiental, acompanhando os impactos das ações na qualidade dos recursos hídricos.