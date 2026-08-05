Tempo muda e chuva atinge cidades do Espírito Santo; veja a previsão completa

A previsão do tempo no Espírito Santo indica chuva fraca e passageira no litoral Nordeste nesta quarta-feira (5). A circulação de umidade vinda do oceano mantém a instabilidade entre a madrugada e o início da manhã.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao longo do dia, a nebulosidade diminui gradualmente. Com isso, o sol volta a aparecer na região.

Leia também: Empresa em Cachoeiro abre oportunidade de estágio para estudantes; saiba como se candidatar

Nas demais áreas capixabas, um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo firme. O Estado terá sol entre nuvens e não há expectativa de chuva.

As temperaturas podem alcançar 30 °C em diferentes regiões.

Grande Vitória

A Grande Vitória terá sol entre nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 18 °C e 30 °C.

Em Vitória, os termômetros devem marcar mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Região Sul

A Região Sul terá tempo firme e sol entre nuvens.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia de 18 °C a 30 °C. Nas áreas altas, a mínima prevista é de 16 °C e a máxima chega a 27 °C.

Região Serrana

A Região Serrana também terá sol entre nuvens, sem expectativa de chuva.

Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 16 °C e 28 °C. Nas áreas altas, as temperaturas ficam entre 16 °C e 27 °C.

Região Norte

A Região Norte terá sol entre nuvens e tempo estável.

A temperatura mínima prevista é de 18 °C, enquanto a máxima pode atingir 30 °C.

Região Noroeste

A Região Noroeste terá tempo firme, com variação de nuvens.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 18 °C e 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros devem marcar entre 17 °C e 29 °C.

Região Nordeste

A previsão geral aponta possibilidade de chuva fraca e passageira no litoral Nordeste entre a madrugada e o início da manhã. Depois, a nebulosidade diminui e o sol aparece.

O detalhamento regional informado também indica sol entre nuvens e temperaturas entre 18 °C e 29 °C.