Operação Cavalo de Aço flagra mais de 230 infrações de trânsito em uma única cidade do ES

Uma operação integrada de fiscalização realizada na noite da última quinta-feira (30), no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha, resultou no registro de 236 autos de infração de trânsito, incluindo oito pessoas que dirigiam sem possuir habilitação, entre eles um menor de idade A Operação Cavalo de Aço teve como foco a fiscalização de motocicletas e a prevenção de sinistros, contribuindo para a segurança viária no município.

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Durante a operação, agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) e policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) abordaram 321 veículos, sendo 284 motocicletas, 25 automóveis e 12 táxis e veículos de transporte por aplicativo. Foram realizados 32 testes passivos de alcoolemia.

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As principais irregularidades constatadas foram o uso de capacete em desacordo com a regulamentação, com 71 autuações, condução de motocicleta utilizando calçado que não se firma nos pés (27), licenciamento vencido (26), placa traseira sem iluminação durante a circulação à noite (11), veículo em mau estado de conservação (11) e condução de veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com oito registros.

Durante a fiscalização, foi registrado um boletim de ocorrência envolvendo um menor de idade que estava conduzindo veículo. A operação também resultou na remoção de oito veículos ao pátio do Detran|ES em razão das irregularidades constatadas.