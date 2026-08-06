Convenção da União Progressista homologa candidatura de Dr. Bruno Resende à Câmara Federal

O deputado estadual Dr. Bruno Resende teve a candidatura a deputado federal homologada nesta quarta-feira (5), durante a convenção da federação União Progressista (União Brasil e Progressistas), realizada no Centro de Convenções de Vitória.

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O evento reuniu centenas de filiados, lideranças políticas e pré-candidatos, lotando o auditório.

Dr. Bruno chegou acompanhado de sua família. Ao final do evento saiu carregado no colo por amigos e correligionários.

A abertura da convenção contou com a presença do governador Ricardo Ferraço, que participou da solenidade antes de seguir para a convenção do MDB.

Também estiveram presentes o pré-candidato a vice-governador na chapa de Ricardo, Camillo Neves, e o ex-governador Renato Casagrande, pré-candidato ao Senado.

Durante o evento, Dr. Bruno Resende afirmou que a homologação representa a concretização de um projeto construído com foco na saúde e na melhoria da qualidade de vida da população capixaba.

“Estou feliz porque estou fazendo aquilo em que acredito. Aquilo que eu faria dentro da minha casa é o que faço pelas pessoas e pelo Espírito Santo. Entrei para a política para lutar por uma saúde com dignidade, onde ninguém precise implorar por uma cirurgia ou por um exame.”

O parlamentar também destacou que pretende continuar defendendo investimentos na saúde pública e lembrou a importância da construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim.

“Nós teremos o tão sonhado Hospital do Câncer, que será de todos os capixabas. É por essa causa que trabalho todos os dias e é essa bandeira que continuarei levando à população.”

A nutricionista Rafaela Donadeli, esposa do parlamentar, também comemorou a homologação da candidatura e destacou o trabalho desenvolvido por Dr. Bruno na área da saúde.

“A saúde precisa da dedicação do Dr. Bruno também na Câmara dos Deputados. O Hospital do Câncer já está ganhando forma e esse é um exemplo do trabalho que ele realiza. Dr. Bruno entrega dignidade, cuidado e saúde para os capixabas, e queremos que esse compromisso represente todo o Espírito Santo em Brasília”, afirmou.