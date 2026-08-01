Defesa Civil orienta capixabas sobre riscos ligados ao El Niño

A Prefeitura de Guaçuí e a Defesa Civil emitiram um alerta sobre os possíveis impactos do fenômeno El Niño no município. A orientação é para que a população acompanhe os comunicados oficiais e redobre a atenção, principalmente em áreas de risco.

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O El Niño ocorre no Oceano Pacífico e pode provocar períodos de seca ou de chuvas intensas em diferentes regiões do Brasil. No Espírito Santo, o fenômeno pode influenciar as condições climáticas e favorecer episódios de chuva volumosa.

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Segundo o alerta, essas condições podem elevar o risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra. Moradores de encostas e regiões consideradas vulneráveis devem manter atenção especial.

Agricultura e estradas também podem ser afetadas

As chuvas intensas também podem provocar oscilações no nível de rios e córregos. O excesso de água ainda pode causar perdas em lavouras e plantações.

Vias urbanas e estradas rurais também podem enfrentar transtornos durante períodos de chuva forte.

A Defesa Civil reforça que a prevenção ajuda a reduzir os riscos e orienta os moradores a seguirem apenas informações divulgadas pelos canais oficiais.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil e os órgãos competentes pelo telefone 193.