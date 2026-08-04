Dr. Bruno Resende participa de convenção que marcará novo desafio político

O deputado estadual Dr. Bruno Resende (União Brasil) participa, nesta quarta-feira (5), da convenção da federação União Progressista (União Brasil e Progressistas), marcada para as 18 horas, no Centro de Convenções de Vitória. O evento deverá homologar seu nome como candidato a deputado federal nas eleições deste ano.

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Às vésperas da convenção, o parlamentar afirmou viver um momento de expectativa e destacou que a oficialização da candidatura representa a consolidação de um projeto construído ao longo dos últimos anos.

“A expectativa é muito boa, porque a convenção formaliza um projeto que já é sonhado e desenhado há muito tempo, mas que agora, de verdade, sai do papel e vai ganhar as ruas do Espírito Santo. É um projeto de amor pelo nosso Estado, de amor pela saúde e pela dignidade das pessoas”, afirmou.

Médico radio-oncologista, Dr. Bruno Resende disse que pretende levar para a Câmara dos Deputados a mesma atuação que tem desenvolvido na área da saúde e durante o primeiro mandato na Assembleia Legislativa.

“Quando você age naquilo que é mais caro para a sociedade, isso se torna uma grande honra. Sou médico e cuido das pessoas dentro do consultório. Na política, sigo fazendo isso da mesma maneira e quero continuar cuidando da população do Espírito Santo”, destacou.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim e criado em Mimoso do Sul, Dr. Bruno Resende está no primeiro mandato como deputado estadual. Ele foi eleito em 2022 com 31.897 votos, sendo o parlamentar mais votado da Região Sul e o oitavo mais votado do Espírito Santo.

Na Assembleia Legislativa, presidiu a Comissão de Saúde no biênio 2023-2024, é autor da Lei Estadual nº 11.815/2023, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Câncer no Espírito Santo, e coordena frentes parlamentares voltadas para a saúde, hospitais filantrópicos, desenvolvimento do Sul capixaba e enfrentamento às enchentes.

A convenção da União Progressista também deverá homologar a chapa de candidatos da federação e oficializar o apoio à candidatura do governador Ricardo Ferraço (MDB) à reeleição.