ES registra menor número de homicídios e feminicídios em 30 anos
Estado contabilizou 405 homicídios e feminicídios entre janeiro e julho, 48 casos a menos que no mesmo período de 2025.
O Espírito Santo registrou, entre janeiro e julho de 2026, 405 homicídios e feminicídios, uma redução de 10,6% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 453 casos. O resultado corresponde ao menor número de registros para os sete primeiros meses do ano desde o início da série histórica, em 1996.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
No mês de julho, foram registrados 47 homicídios e feminicídios, frente aos 66 ocorridos no mesmo mês de 2025, uma redução de 28,7%. É também o menor número de ocorrências para o mês de julho em toda a série histórica.
Leia também: Defesa Civil orienta capixabas sobre riscos ligados ao El Niño
“Os dados mostram uma redução nos registros de homicídios e feminicídios no Estado em relação ao mesmo período do ano passado. Seguimos acompanhando esses indicadores e mantendo ações voltadas ao enfrentamento da violência e ao fortalecimento da segurança pública”, afirmou o governador Ricardo Ferraço.
Região Metropolitana apresenta maior redução no acumulado do ano
Na análise por regiões, a Região Metropolitana registrou redução de 19,5% nos homicídios e feminicídios, passando de 231 para 186 ocorrências no acumulado do ano. A Região Sul apresentou redução de 40,5%, com queda de 37 para 22 casos. Já a Região Noroeste registrou redução de 10,3%, passando de 68 para 61 registros.
A Região Norte contabilizou 102 homicídios e feminicídios no período, ante 98 registrados nos sete primeiros meses de 2025, um aumento de 4,1%. Na Região Serrana foram registrados 34 casos, frente aos 19 do mesmo período do ano anterior.
Para o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, os indicadores reforçam a importância do acompanhamento permanente dos dados para orientar a atuação das forças de segurança.
“Os indicadores são monitorados continuamente para orientar o planejamento das ações de segurança pública. O acompanhamento dos dados permite direcionar recursos e operações de acordo com a realidade de cada região do Estado”, destacou o secretário.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726