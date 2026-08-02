ES registra menor número de homicídios e feminicídios em 30 anos

O Espírito Santo registrou, entre janeiro e julho de 2026, 405 homicídios e feminicídios, uma redução de 10,6% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 453 casos. O resultado corresponde ao menor número de registros para os sete primeiros meses do ano desde o início da série histórica, em 1996.

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No mês de julho, foram registrados 47 homicídios e feminicídios, frente aos 66 ocorridos no mesmo mês de 2025, uma redução de 28,7%. É também o menor número de ocorrências para o mês de julho em toda a série histórica.

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“Os dados mostram uma redução nos registros de homicídios e feminicídios no Estado em relação ao mesmo período do ano passado. Seguimos acompanhando esses indicadores e mantendo ações voltadas ao enfrentamento da violência e ao fortalecimento da segurança pública”, afirmou o governador Ricardo Ferraço.

Região Metropolitana apresenta maior redução no acumulado do ano

Na análise por regiões, a Região Metropolitana registrou redução de 19,5% nos homicídios e feminicídios, passando de 231 para 186 ocorrências no acumulado do ano. A Região Sul apresentou redução de 40,5%, com queda de 37 para 22 casos. Já a Região Noroeste registrou redução de 10,3%, passando de 68 para 61 registros.

A Região Norte contabilizou 102 homicídios e feminicídios no período, ante 98 registrados nos sete primeiros meses de 2025, um aumento de 4,1%. Na Região Serrana foram registrados 34 casos, frente aos 19 do mesmo período do ano anterior.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, os indicadores reforçam a importância do acompanhamento permanente dos dados para orientar a atuação das forças de segurança.