Ficha limpa e jovem: entenda por que a Federação União Progressista indicou Camillo para vice-governador

A indicação do vereador de Vitória Camillo Neves (Progressistas) para a vaga de vice-governador na chapa de Ricardo Ferraço (MDB) foi apresentada pela Federação União Progressista como uma escolha estratégica.

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O anúncio, feito nesta terça-feira (4), ocorre cerca de cinco meses após a Federação União Progressista — formada pelo Progressistas e pelo União Brasil — oficializar apoio ao projeto político de Ricardo Ferraço. Desde então, as duas legendas afirmam ter construído conjuntamente propostas para o Estado e discutido a formação da chapa majoritária.

Segundo o presidente estadual do Progressistas e da Federação União Progressista, deputado federal Da Vitória, a indicação de Camillo Neves vai além da ocupação de um espaço na chapa e simboliza o compromisso da federação com a continuidade do projeto político liderado por Ferraço.

“Quando estamos unidos, quem ganha é o Espírito Santo. Desde março, quando anunciamos nosso apoio ao Ricardo, estamos trabalhando dialogando e construindo o futuro. Mais do que ocupar espaços, estamos assumindo responsabilidades com o Espírito Santo. A Federação União Progressista chega forte para ajudar a construir o próximo capítulo do nosso Estado.”

Na avaliação de Da Vitória, a escolha fortalece a aliança entre MDB, Progressistas e União Brasil e demonstra que a federação pretende ter participação ativa na formulação e na execução das políticas públicas, caso a chapa seja eleita.

Outro fator destacado pela Federação é o perfil de Camillo Neves. Aos 34 anos, o vereador representa uma nova geração de lideranças políticas do Progressistas. A legenda aposta em um nome considerado jovem, sem histórico de condenações que comprometam sua elegibilidade e com trajetória construída no esporte e em projetos sociais.

Ex-atleta profissional, Camillo passou por clubes como Fluminense, Benfica, Udinese e Espanyol, além de conquistar dois títulos mundiais de futebol 7 pela Seleção Brasileira. Atualmente, integra a seleção italiana de beach soccer. Também é fundador do Instituto Camillo Neves, organização que atende mais de 600 pessoas com atividades esportivas, culturais e de promoção da qualidade de vida.

Formado em Educação Física, ele ingressou na política em 2024, quando foi eleito vereador de Vitória pelo Progressistas para a legislatura 2025-2028.