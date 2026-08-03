Hospital do Câncer avança com concretagem da base da radioterapia

As obras do novo Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim deram mais um passo importante com a concretagem da base da futura unidade de radioterapia, considerada um dos principais setores do complexo hospitalar.

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A execução dos serviços foi acompanhada pelo deputado estadual Dr. Bruno Resende, que tem visitado regularmente o canteiro de obras para acompanhar o andamento do empreendimento.

Segundo o engenheiro Luiz Carlos Ribeiro Junior, gerente de contrato e responsável técnico pela obra, a radioterapia representa o coração do novo hospital.

“Concluímos a concretagem da base da radioterapia e agora iniciamos a preparação das armações das paredes do setor”, explicou Luiz Carlos.

Ainda de acordo com o engenheiro, a fundação do prédio está cerca de 93% concluída, o que permitirá o início da montagem da estrutura metálica nas próximas etapas da obra. Dos 780 furos previstos para a fundação, restam apenas 30.

Logística

De acordo com o engenheiro, a execução da obra exige uma logística diferenciada devido à localização do canteiro, ao lado do Hospital Evangélico e em frente à Secretaria Municipal de Saúde.

Para evitar impactos no trânsito e no funcionamento das unidades, grande parte dos materiais é descarregada durante a noite. Ao todo, cerca de 115 carretas transportarão a estrutura metálica utilizada na construção.

Ainda segundo Luiz Carlos Ribeiro Junior, a radioterapia integra a Torre C do empreendimento, mas a montagem começará pela Torre B, seguindo um planejamento que facilita o acesso de veículos e equipamentos ao canteiro de obras.

Acompanhamento

Ao acompanhar o andamento das obras, Dr. Bruno Resende destacou a importância do empreendimento para a saúde da população capixaba.

“É o início de uma etapa histórica, que representa muito mais do que uma obra: representa esperança, dignidade e a certeza de que milhares de pacientes terão acesso a um tratamento cada vez mais próximo de casa.”

Segundo Luiz Carlos Ribeiro Junior, Dr. Bruno Resende acompanha a execução do empreendimento desde o início e tem visitado regularmente o canteiro de obras para acompanhar o avanço dos trabalhos.

Hospital atenderá cerca de 700 mil moradores

Com investimento estimado em R$ 263,3 milhões, o novo Hospital do Câncer está sendo construído em área anexa ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Do total, R$ 100 milhões são provenientes do Governo do Estado e o restante corresponde à contrapartida do Hospital Evangélico.

Quando concluída, a unidade ampliará a assistência oncológica para cerca de 700 mil moradores da macrorregião Sul do Espírito Santo.

No local, serão oferecidos 100 novos leitos clínicos e cirúrgicos, pronto atendimento oncológico 24 horas, além de equipamentos modernos de diagnóstico por imagem, como tomografia, ressonância magnética e ultrassom. A previsão é de conclusão das obras em 2027.