Inmet mantém alerta de ventos costeiros para cidades do Sul do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta de perigo potencial para ventos costeiros em Marataízes e Presidente Kennedy, no litoral Sul do Espírito Santo.

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O aviso permanece válido até as 23h59 deste domingo (2). A área indicada também inclui o município de Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio de Janeiro.

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Segundo o Inmet, os ventos podem ganhar intensidade nas regiões litorâneas durante o período do alerta.

A condição pode movimentar dunas de areia e provocar o avanço do material sobre construções localizadas na orla.

O órgão classificou o aviso com grau de severidade de perigo potencial. A recomendação é que moradores, turistas e comerciantes acompanhem as atualizações meteorológicas e redobrem a atenção nas áreas próximas ao litoral.

Em caso de necessidade, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.