Marataízes entra no Top 5 estadual em qualidade contábil e fiscal
Município ficou entre os cinco melhores do Espírito Santo na categoria de cidades com até 100 mil habitantes.
Marataízes alcançou 98,9% no Indicador da Qualidade Contábil e Fiscal e ficou entre os cinco municípios mais bem avaliados do Espírito Santo na categoria de cidades com até 100 mil habitantes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O levantamento foi realizado pela Secretaria do Tesouro Nacional. A análise verifica a qualidade e a confiabilidade das informações contábeis e fiscais enviadas pelos municípios ao Governo Federal.
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Além da colocação entre os cinco melhores do estado, Marataízes foi o único município do litoral Sul capixaba a integrar o grupo dos dez primeiros colocados.
O Índice da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal considera a consistência dos dados apresentados pelas administrações municipais.
A avaliação também está relacionada ao cumprimento das normas fiscais e à transparência na gestão dos recursos públicos.
Segundo a Prefeitura de Marataízes, o resultado demonstra o trabalho realizado na organização das contas públicas e no envio das informações exigidas pelos órgãos federais.
A administração municipal afirmou que pretende manter as ações voltadas à responsabilidade fiscal, à transparência e à qualidade da gestão financeira.
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