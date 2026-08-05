Norma Ayub anuncia decisão eleitoral e reforça compromisso com Cachoeiro

A ex-deputada federal Norma Ayub anunciou, por meio de um vídeo, que não disputará uma vaga na Assembleia Legislativa. Ela explicou que, diante das regras eleitorais e de sua relação familiar com o atual governador, uma eventual candidatura poderia enfrentar questionamentos e resistências.

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Norma afirmou que decidiu dedicar todo o seu tempo a Cachoeiro de Itapemirim, ao lado do marido, o prefeito Theodorico Ferraço, que exerce seu quinto mandato, e também à reeleição do governador Ricardo Ferraço.

No vídeo, ela relembra sua trajetória como primeira mulher a governar Itapemirim e primeira mulher do sul do Espírito Santo eleita deputada federal. Segundo Norma, o mais importante em sua vida pública nunca foi ocupar cargos, mas cuidar das pessoas.

Agora, sua prioridade será auxiliar Ferraço na reconstrução de Cachoeiro e no enfrentamento dos desafios encontrados pela atual gestão.

“Meu lugar, neste momento, é ao lado de Ferraço, perto das pessoas e trabalhando por Cachoeiro”, afirmou.