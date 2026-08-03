Presente de Dia dos Pais tem diferença de até 165% no preço
Levantamento realizado pelo Procon Vitória identificou diferenças de preços que chegam a 165,02% para um mesmo produto comercializado em lojas virtuais
Quem ainda não comprou o presente para o Dia dos Pais tem um bom motivo para pesquisar antes de fechar a compra. Levantamento realizado pelo Procon Vitória identificou diferenças de preços que chegam a 165,02% para um mesmo produto comercializado em lojas virtuais. A maior variação foi registrada na Camisa do Botafogo 2025, encontrada entre R$ 94,99 e R$ 251,74, uma diferença de R$ 156,75.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A pesquisa comparativa analisou 50 produtos tradicionalmente procurados nesta época do ano, entre livros, eletrônicos, lançamentos tecnológicos, camisas de times, vinhos, perfumes e itens diversos. O levantamento foi realizado nos dias 27 e 28 de julho, em dez grandes lojas virtuais, com o objetivo de oferecer ao consumidor uma referência para compras mais conscientes e econômicas.
Leia também: Ifes de Piúma abre inscrições para cursos técnicos com início em 2027
“A pesquisa reforça a importância de comparar preços antes de comprar. Em muitos casos, o consumidor pode economizar valores significativos apenas escolhendo outro estabelecimento. Essa é uma ferramenta que fortalece o poder de compra da população, promove transparência nas relações de consumo e ajuda as famílias a fazerem escolhas mais conscientes”, destaca o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi.
Tecnologia e livros também registram grandes diferenças
Além das camisas de time, os eletrônicos também apresentaram oscilações expressivas. Entre os lançamentos, o smartphone Xiaomi Redmi Note 15 (256 GB) teve variação de 117,05%, sendo encontrado por R$ 1.290,00 e chegando a R$ 2.799,99 em diferentes lojas.
Nos eletrônicos tradicionais, o destaque foi o Xiaomi Redmi Note 14 (256 GB), com diferença de 94,10%, variando de R$ 1.288,00 a R$ 2.499,99.
Já na categoria de livros, o clássico “Pai Rico, Pai Pobre” apresentou variação de 98,08%, podendo ser adquirido por R$ 35,90 ou até R$ 71,11, dependendo da loja escolhida.
Vinhos, perfumes e acessórios também exigem atenção
A pesquisa também identificou diferenças relevantes em outras categorias bastante procuradas para presentear. Entre os vinhos, o tinto Seleção Miolo Seco Cabernet/Merlot 750 ml apresentou variação de 52,05%, com preços entre R$ 39,50 e R$ 60,06.
Nos perfumes, o destaque ficou para o Pour Homme Eau de Toilette 100 ml, cuja diferença chegou a 64,22%, sendo encontrado de R$ 242,96 a R$ 399,00.
Até mesmo itens de menor valor exigem pesquisa. O Copo Térmico Sem Tampa Mate Black 473 ml, por exemplo, registrou variação de 28,60%, com preços entre R$ 97,11 e R$ 124,88.
Não comprar por impulso
Segundo o gerente do Procon Vitória, Breno Panetto, os dados mostram que o consumidor não deve comprar por impulso. “Os resultados demonstram que pesquisar continua sendo a principal estratégia para economizar. Encontramos diferenças bastante expressivas para produtos idênticos, o que comprova que alguns minutos dedicados à comparação de preços podem representar uma economia importante no orçamento familiar”, disse.
Comparativo 2025 e 2026
A pesquisa também comparou os menores preços de produtos presentes nas edições de 2025 e 2026. O levantamento apontou uma tendência de queda em diversas categorias. Nos eletrônicos, o Fone de Ouvido Endurance Race TWS ficou 33,26% mais barato que no ano passado. Entre as camisas de time, a Camisa do Vasco 2025 registrou redução de 48,74%.
Já alguns produtos ficaram mais caros, como o perfume Polo Ralph Lauren Verde, que teve aumento de 15,63%, e o Copo Térmico Arell Tulip Pint 500 ml, com alta de 44,55% no menor preço encontrado em relação ao ano anterior.
Dicas do Procon Vitória para as compras do Dia dos Pais
- Pesquise preços em diferentes lojas e compare produtos com as mesmas características;
- Avalie a relação entre qualidade e preço antes da compra;
- Nas compras pela internet, confira prazo de entrega, valor do frete, política de troca e reputação do site;
- Guarde notas fiscais, recibos e prints das ofertas para eventuais trocas ou reclamações;
- Faça uma lista antes das compras e aproveite apenas promoções que realmente representem economia.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726