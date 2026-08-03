Presente de Dia dos Pais tem diferença de até 165% no preço

Quem ainda não comprou o presente para o Dia dos Pais tem um bom motivo para pesquisar antes de fechar a compra. Levantamento realizado pelo Procon Vitória identificou diferenças de preços que chegam a 165,02% para um mesmo produto comercializado em lojas virtuais. A maior variação foi registrada na Camisa do Botafogo 2025, encontrada entre R$ 94,99 e R$ 251,74, uma diferença de R$ 156,75.

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A pesquisa comparativa analisou 50 produtos tradicionalmente procurados nesta época do ano, entre livros, eletrônicos, lançamentos tecnológicos, camisas de times, vinhos, perfumes e itens diversos. O levantamento foi realizado nos dias 27 e 28 de julho, em dez grandes lojas virtuais, com o objetivo de oferecer ao consumidor uma referência para compras mais conscientes e econômicas.

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“A pesquisa reforça a importância de comparar preços antes de comprar. Em muitos casos, o consumidor pode economizar valores significativos apenas escolhendo outro estabelecimento. Essa é uma ferramenta que fortalece o poder de compra da população, promove transparência nas relações de consumo e ajuda as famílias a fazerem escolhas mais conscientes”, destaca o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi.

Tecnologia e livros também registram grandes diferenças

Além das camisas de time, os eletrônicos também apresentaram oscilações expressivas. Entre os lançamentos, o smartphone Xiaomi Redmi Note 15 (256 GB) teve variação de 117,05%, sendo encontrado por R$ 1.290,00 e chegando a R$ 2.799,99 em diferentes lojas.

Nos eletrônicos tradicionais, o destaque foi o Xiaomi Redmi Note 14 (256 GB), com diferença de 94,10%, variando de R$ 1.288,00 a R$ 2.499,99.

Já na categoria de livros, o clássico “Pai Rico, Pai Pobre” apresentou variação de 98,08%, podendo ser adquirido por R$ 35,90 ou até R$ 71,11, dependendo da loja escolhida.

Vinhos, perfumes e acessórios também exigem atenção

A pesquisa também identificou diferenças relevantes em outras categorias bastante procuradas para presentear. Entre os vinhos, o tinto Seleção Miolo Seco Cabernet/Merlot 750 ml apresentou variação de 52,05%, com preços entre R$ 39,50 e R$ 60,06.

Nos perfumes, o destaque ficou para o Pour Homme Eau de Toilette 100 ml, cuja diferença chegou a 64,22%, sendo encontrado de R$ 242,96 a R$ 399,00.

Até mesmo itens de menor valor exigem pesquisa. O Copo Térmico Sem Tampa Mate Black 473 ml, por exemplo, registrou variação de 28,60%, com preços entre R$ 97,11 e R$ 124,88.

Não comprar por impulso

Segundo o gerente do Procon Vitória, Breno Panetto, os dados mostram que o consumidor não deve comprar por impulso. “Os resultados demonstram que pesquisar continua sendo a principal estratégia para economizar. Encontramos diferenças bastante expressivas para produtos idênticos, o que comprova que alguns minutos dedicados à comparação de preços podem representar uma economia importante no orçamento familiar”, disse.

Comparativo 2025 e 2026

A pesquisa também comparou os menores preços de produtos presentes nas edições de 2025 e 2026. O levantamento apontou uma tendência de queda em diversas categorias. Nos eletrônicos, o Fone de Ouvido Endurance Race TWS ficou 33,26% mais barato que no ano passado. Entre as camisas de time, a Camisa do Vasco 2025 registrou redução de 48,74%.

Já alguns produtos ficaram mais caros, como o perfume Polo Ralph Lauren Verde, que teve aumento de 15,63%, e o Copo Térmico Arell Tulip Pint 500 ml, com alta de 44,55% no menor preço encontrado em relação ao ano anterior.

Dicas do Procon Vitória para as compras do Dia dos Pais