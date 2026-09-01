1º Oktober Fest de Cachoeiro abre inscrições para cervejarias

Cachoeiro de Itapemirim vai ganhar uma nova atração no calendário de eventos durante o feriadão de outubro. O 1º Oktober Fest de Cachoeiro terá a participação de 12 cervejarias artesanais, reunindo diferentes opções de cervejas e chopes para o público durante os quatro dias de programação.

O evento será realizado entre os dias 9 e 12 de outubro, na Estação Ferroviária, em conjunto com a Feira de Negócios Capixaba (FECAP). A expectativa da organização é receber mais de 30 mil pessoas durante os quatro dias.

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Além das cervejarias, a programação reunirá gastronomia, food trucks, agronegócio, artesanato, área kids e atrações musicais, transformando a Estação Ferroviária em um espaço de lazer, cultura e negócios. A apresentação oficial prevê até 12 cervejarias artesanais participantes.

Espaço para cervejarias

A participação das cervejarias artesanais será um dos destaques do 1º Oktober Fest de Cachoeiro, aproximando produtores, empreendedores e consumidores em um ambiente dedicado à gastronomia e ao entretenimento.

As cervejarias interessadas em participar poderão obter informações e realizar a inscrição pelo canal disponibilizado pela organização:

🔗 COMO PARTICIPAR: https://forms.gle/w44rNgYJfw5WkVFb6

Lazer e negócios

Realizado em conjunto com a FECAP, o Oktober Fest terá uma programação que combina entretenimento, gastronomia e oportunidades de negócios.

A iniciativa conta com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com o Instituto Sustentabilidade Brasil e apoio da Aderes.

Durante os quatro dias, a expectativa é movimentar setores como comércio, gastronomia, serviços, hotelaria e turismo, além de proporcionar uma programação para moradores e visitantes.

SERVIÇO

🍺 1º Oktober Fest de Cachoeiro

📅 9 a 12 de outubro de 2026

📍 Estação Ferroviária – Cachoeiro de Itapemirim

🍻 12 cervejarias artesanais

🎶 Atrações musicais

🍔 Gastronomia e food trucks

👨‍👩‍👧 Área kids

🤝 Feira de Negócios Capixaba (FECAP)

👥 Expectativa: mais de 30 mil visitantes

Saiba mais no Instagram @oktoberfestcachoeiro e nos canais oficiais da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

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