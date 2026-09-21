41ª Feira da Bondade encerra edição com público recorde em Cachoeiro

A 41ª Feira da Bondade de Cachoeiro de Itapemirim encerrou sua edição de 2026 com resultados expressivos. Durante os três dias de programação, mais de 35 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, estabelecendo um público recorde.

Realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), a iniciativa reuniu aproximadamente 40 entidades e ofereceu atrações que combinaram solidariedade, música, cultura, gastronomia, lazer e integração com a comunidade.

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Durante a feira, as entidades tiveram espaços para divulgar seus trabalhos, apresentar projetos e comercializar alimentos, bebidas, artesanato e outros produtos, contribuindo para a manutenção de suas atividades.

O público também encontrou parque de diversões e atrações culturais, garantindo opções de lazer para toda a família. A programação contou ainda com ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), com adoção responsável de cães e gatos e cadastro de reserva para castração de animais.

Mobilização solidária arrecada mais de duas toneladas de alimentos

A mobilização solidária também se destacou durante a 41ª Feira da Bondade, com a arrecadação de mais de duas toneladas de alimentos não perecíveis. Os donativos serão destinados ao Banco de Alimentos, que fará a distribuição para instituições filantrópicas do município, ampliando o alcance social da iniciativa.

A programação começou na sexta-feira (18), com a abertura dos portões e a solenidade oficial. Art Samba abriu a noite com muito ritmo, seguido por Jakin Soares. A Banda Comichão encerrou a programação musical, mantendo o público animado e dando início aos três dias de festa.

Sábado com programação diversificada

No sábado (19), a programação começou com o Grupo Escoteiros Baden-Powell e uma tarde marcada por apresentações de dança do Centro de Convivência Vovó Matilde e dos grupos infantis da professora Ana Rita e Villagindo. O Desfile Solidário também integrou a programação, assim como o almoço promovido pelo Rotary, destinado ao Projeto Villagindo e ao Lar de Idosos Adelson Rabello.

Na programação musical, Jessica Patroa levou seu repertório de arrocha, piseiro e brega. Em seguida, Os Reis do Paredão, de Cachoeiro, animou o público, seguido pela Banda Agitaê, de Itapemirim, com axé, pagodão baiano, piseiro, sertanejo universitário e forró.

A noite de sábado ganhou um momento especial com a apresentação nacional de João Neto & Frederico. A dupla, conhecida por sucessos que fazem parte da história do sertanejo brasileiro, levou ao palco um repertório que reuniu diferentes fases da carreira e colocou o público para cantar junto. O show atraiu grande número de pessoas ao Parque de Exposições e marcou a programação da 41ª Feira da Bondade, encerrando a noite em clima de festa, música e celebração.

Domingo reúne música, esporte e diversão

O domingo começou às 9h, com a abertura dos portões e o Dia C — Cooperar. Ao meio-dia, o tradicional almoço de domingo reuniu famílias e visitantes. A programação musical teve ainda Samba Apae e Maru.

À tarde, a Corrida Kids movimentou a criançada em uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp). A atividade uniu esporte, diversão e solidariedade, com a doação de um litro de leite por participante para ações sociais. As camisas foram entregues antes da largada.

A programação seguiu com DJ Jorge, o show infantil “As Guerreiras: uma aventura original derivada das Guerreiras do K-Pop” e Pagode do Duda. O Pagode da APAE também marcou presença, valorizando os talentos da entidade.

Com mais de 35 mil pessoas e a participação de aproximadamente 40 entidades, a 41ª Feira da Bondade encerrou sua edição histórica reafirmando a força da solidariedade em Cachoeiro. Mais do que um evento, a Feira se consolidou como um grande ponto de encontro da comunidade, unindo famílias, entidades, voluntários e poder público em torno de uma causa que transforma vidas.

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