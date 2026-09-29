A paciente mais especial: mãe de Bruno Resende conclui tratamento contra o câncer
Para o deputado, o momento teve um significado que ultrapassou a relação entre médico e paciente. A mãe acompanhou desde o início a trajetória que levou Bruno à medicina
O médico que dedicou a carreira ao tratamento de pacientes com câncer precisou, desta vez, enfrentar uma situação que nenhum profissional da saúde espera viver: acompanhar a própria mãe como paciente.
Gracinha Resende concluiu a radioterapia contra um câncer de mama no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, onde recebeu o tratamento acompanhado de perto pelo filho, o médico radio-oncologista Dr. Bruno Resende.
“Eu sempre disse que trato quem senta à minha frente como se fosse da minha família. Mas Deus coloca a gente à prova o tempo todo. E eu não esperava passar por isso algum dia da minha vida”, contou Bruno.
Gracinha explicou como descobriu a doença e de que maneira decidiu encarar o período de tratamento. “Surpreendentemente, eu descobri que estava com câncer de mama. Meu filho fez o diagnóstico. Enfrentei o tratamento naturalmente e estou aqui, terminando a minha radioterapia. Não vou precisar de quimio. Deus me abençoou”, contou.
A experiência, segundo Gracinha, também permitiu que ela conhecesse de uma maneira ainda mais próxima o profissional que o filho se tornou. Ela lembrou justamente da frase que Bruno costuma usar para falar sobre a relação com seus pacientes.
“Eu quero passar para todos que eu fui forte. Enfrentei tudo com naturalidade. E meu filho conseguiu me tratar com todo carinho. A mesma cadeira que ele disse que senta todos e que ele trata todos igualmente, eu fui tratada. E hoje estou encerrando esse tratamento”, afirmou.
Para Bruno, o momento teve um significado que ultrapassou a relação entre médico e paciente. A mãe acompanhou desde o início a trajetória que levou Bruno à medicina e sempre destacou nele a preocupação com o próximo.
Gracinha lembrou que Bruno nasceu depois de um período de profunda dor para a família. Ela havia perdido uma criança no dia do nascimento e já não imaginava que teria outro filho. Quando engravidou novamente, fez uma promessa: se o bebê nascesse saudável, seria batizado na Capela de Cristo. A promessa foi cumprida.
Anos depois, mãe e filho viveram uma situação em que a medicina, a fé e os vínculos familiares se misturaram de uma maneira inesperada. Ao concluir a radioterapia, Gracinha deixou uma mensagem para outras pessoas que enfrentam o câncer.
“Eu quero falar para vocês terem fé. Fé em Deus. E quando Deus quer, tudo dá muito certo.”
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