Abordagem em escadaria termina com apreensão de drogas em Cachoeiro

Um homem foi detido durante uma abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM) no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência resultou na apreensão de substâncias semelhantes a cocaína, crack e maconha.

Segundo a GCM, uma equipe realizava patrulhamento preventivo pela Rua Maria Bravin Bufolo quando percebeu um homem deixando uma escadaria. Os agentes relataram que ele apresentava um volume na região da cintura e mudou repentinamente de direção ao perceber a aproximação da viatura.

Leia mais: VÍDEO | Estudante fica ferido após ser atropelado a caminho da escola em Cachoeiro

Durante a abordagem, os guardas fizeram uma busca pessoal e encontraram um aparelho celular e um recipiente plástico do tipo Eppendorf com uma substância de aparência semelhante à cocaína no bolso do homem. Conforme o relato da ocorrência, parte do conteúdo caiu no chão porque o recipiente estava parcialmente aberto.

Os agentes também fizeram buscas nas proximidades. Cerca de dois metros do ponto da abordagem, dentro de uma fresta em uma parede ao lado da escadaria, a equipe encontrou uma sacola com 27 pedras de substância semelhante a crack, embaladas individualmente.

Em outro ponto próximo, abaixo de um cano de água, os guardas localizaram seis buchas contendo material semelhante à maconha. A ocorrência não informa que esses materiais estavam diretamente com o abordado.

A Guarda Municipal deu voz de prisão ao homem e o levou para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com todo o material recolhido. Caberá à Polícia Civil analisar as circunstâncias da ocorrência, a possível relação do conduzido com os materiais encontrados nas proximidades e o enquadramento jurídico do caso.

Segundo a GCM, os agentes utilizaram algemas durante a condução devido à resistência passiva apresentada pelo homem e às condições de segurança observadas durante a ocorrência. A corporação informou ainda que ele chegou à delegacia sem lesões corporais ou sinais aparentes de maus-tratos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui