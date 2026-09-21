Abordagem em escadaria termina com apreensão de drogas em Cachoeiro
Abordagem ocorreu no bairro Nossa Senhora Aparecida; segundo a Guarda Municipal, cocaína foi encontrada com o homem e outras porções estavam escondidas nas proximidades.
Um homem foi detido durante uma abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM) no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência resultou na apreensão de substâncias semelhantes a cocaína, crack e maconha.
Segundo a GCM, uma equipe realizava patrulhamento preventivo pela Rua Maria Bravin Bufolo quando percebeu um homem deixando uma escadaria. Os agentes relataram que ele apresentava um volume na região da cintura e mudou repentinamente de direção ao perceber a aproximação da viatura.
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Durante a abordagem, os guardas fizeram uma busca pessoal e encontraram um aparelho celular e um recipiente plástico do tipo Eppendorf com uma substância de aparência semelhante à cocaína no bolso do homem. Conforme o relato da ocorrência, parte do conteúdo caiu no chão porque o recipiente estava parcialmente aberto.
Os agentes também fizeram buscas nas proximidades. Cerca de dois metros do ponto da abordagem, dentro de uma fresta em uma parede ao lado da escadaria, a equipe encontrou uma sacola com 27 pedras de substância semelhante a crack, embaladas individualmente.
Em outro ponto próximo, abaixo de um cano de água, os guardas localizaram seis buchas contendo material semelhante à maconha. A ocorrência não informa que esses materiais estavam diretamente com o abordado.
A Guarda Municipal deu voz de prisão ao homem e o levou para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com todo o material recolhido. Caberá à Polícia Civil analisar as circunstâncias da ocorrência, a possível relação do conduzido com os materiais encontrados nas proximidades e o enquadramento jurídico do caso.
Segundo a GCM, os agentes utilizaram algemas durante a condução devido à resistência passiva apresentada pelo homem e às condições de segurança observadas durante a ocorrência. A corporação informou ainda que ele chegou à delegacia sem lesões corporais ou sinais aparentes de maus-tratos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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