Ação da PM apreende drogas e materiais usados para embalar entorpecentes
Todo o material foi recolhido e entregue na 1ª Delegacia Regional de Vitória.
Policiais militares apreenderam drogas, uma balança de precisão e equipamentos de comunicação durante uma ação de policiamento ostensivo no bairro Cabral, Vitória, na tarde desse sábado (26). Ninguém foi detido.
Durante o patrulhamento a pé, com o objetivo de intensificar a presença policial na região, os militares visualizaram alguns indivíduos. Ao perceberem a aproximação da equipe, eles fugiram, não sendo possível realizar a abordagem. Durante a fuga, um dos suspeitos dispensou uma sacola no terraço de uma residência.
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No local, os policiais encontraram a sacola contendo 31 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, 27 unidades de PAC, quatro papelotes de cocaína, uma balança de precisão, uma bateria para rádio comunicador e um rádio comunicador. Também foram localizados materiais utilizados para embalo em uma área próxima.
Todo o material foi recolhido e entregue na 1ª Delegacia Regional de Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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