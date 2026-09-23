Maior competição escolar de Cachoeiro abre inscrições para edição de 2026

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp), abriu, nesta quarta-feira (23), as inscrições para os Jogos Interescolares de Cachoeiro de Itapemirim (JOICI) 2026. As instituições de ensino interessadas em participar terão até o dia 28 de setembro, às 16h, para garantir presença na competição.

Os jogos vão reunir estudantes de escolas do município em oito modalidades esportivas: basquete, futsal, handebol, voleibol, vôlei de areia, atletismo, basquete 3×3 e tênis de mesa.

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Para participar, as escolas deverão realizar a inscrição exclusivamente por meio da entrega de ofício na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp), no edifício San Karlo, na Avenida Beira Rio, dentro do prazo estabelecido.

A edição deste ano será dividida em duas categorias. Na Infantil, poderão participar atletas nascidos em 2012, 2013 e 2014. Já a categoria Juvenil será destinada aos estudantes nascidos em 2009, 2010 e 2011.

Os JOICI fazem parte das ações desenvolvidas pelo município para incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes. Além das disputas nas quadras e demais espaços de competição, os jogos proporcionam integração entre estudantes de diferentes instituições de ensino, fortalecendo valores como respeito, disciplina, cooperação e espírito de equipe.

Serviço

JOICI 2026 – Jogos Interescolares de Cachoeiro de Itapemirim

Inscrições: 23 a 28 de setembro

Prazo final: 28 de setembro, às 16h

Local: sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp), no edifício San Karlo, na Avenida Beira Rio

Inscrição: entrega de ofício

Categorias: Infantil e Juvenil

Modalidades: basquete, futsal, handebol, voleibol, vôlei de areia, atletismo, basquete 3×3 e tênis de mesa

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