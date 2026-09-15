Cachoeiro abre oportunidade de capacitação gratuita exclusiva para mulheres
São 25 vagas exclusivamente para o público feminina com aulas que vão até 26 de novembro.
Na noite desta segunda-feira (14), aconteceu a abertura do curso gratuito profissionalizante de Assistente de Secretaria Escola, ofertado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio Coordenadoria Especial de Proteção e Política para as Mulheres, da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direito Humanos (Semcit), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Seme).
A secretária municipal de Cidadania, Trabalho e Direito Humanos, Ednalva Marin, destacou que o curso é exclusivo para as mulheres que buscam a sua independência. “O público feminino é o que mais sofre com agressões e dependência financeira, então pensamos em oferecer um curso que possa conferir a elas autonomia profissional e garantindo acesso à capacidade técnica que abre portas para empregos estáveis e valorização”, disse.
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De acordo com Isadora Oliveira, que ministra o curso, a educação é importante para o empoderamento da mulher como um todo. “É a partir dai que essas mulheres têm mais liberdade, conhecimento e estratégias para escolher em que realidade querem viver”, completou.
São 25 vagas exclusivamente para o público feminina com aulas que vão até 26 de novembro, quatro vezes por semana, na Emeb Olga Dias da Costa Mendes.
As participantes receberão bolsa-auxílio de R$ 15 por dia e ao final serão contempladas com um certificado de conclusão de 160 horas que poderá ser utilizado em processos seletivos de designação temporária.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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