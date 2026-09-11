Política Regional

Fabiano Contarato participa do Especial Eleições 2026 no aquinoticias.com

Candidato ao Senado será entrevistado ao vivo, a partir das 10h, com perguntas sobre desenvolvimento regional, saúde, segurança, agricultura, trabalho e cenário político de 2026.

Fabiano Contarato

O candidato ao Senado Federal Fabiano Contarato (PT) será o entrevistado desta sexta-feira (11) na série de sabatinas do Especial Eleições 2026, promovida pelo aquinoticias.com.

Contarato responderá a perguntas sobre propostas e temas considerados estratégicos para o futuro do Espírito Santo.

Entre os assuntos previstos estão meio ambiente, desenvolvimento regional, saúde, segurança pública, reforma tributária, mobilidade, agricultura, agroturismo, trabalho, escala 6×1 e comércio.

A sabatina também vai abordar o cenário político das eleições de 2026 e reservar espaço para discutir o desenvolvimento do Sul do Espírito Santo.

Série vai ouvir outros candidatos

O aquinoticias.com também pretende entrevistar os demais candidatos que disputam uma vaga no Senado Federal.

As datas e os horários das próximas sabatinas serão divulgados nas redes sociais do portal.

Acompanhe também pelos canais oficiais:

YouTube: https://www.youtube.com/@PORTALAQUINOTICIAS

Instagram: https://www.instagram.com/aquinoticias/

Facebook: https://www.facebook.com/aquinoticiases

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Espírito SantoFabiano ContaratoPolítica Regional

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por