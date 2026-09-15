Apex Partners pede recuperação judicial e diz que seguirá operando
Empresa afirma que medida busca permitir uma reestruturação organizada, preservar ativos e proteger interesses de investidores e credores.
A Apex Partners S/A apresentou, nesta segunda-feira (14), um pedido de recuperação judicial. A solicitação agora será analisada pela Justiça.
Segundo a empresa, a medida busca criar condições para uma reestruturação organizada da companhia. O objetivo também é preservar os ativos e proteger os interesses de investidores e credores.
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A Apex Partners informou ainda que continuará operando durante o processo. De acordo com a companhia, as atividades seguem normalmente com o propósito de preservar os projetos dos quais participa.
Em comunicado, o grupo também afirmou que mantém o compromisso com a transparência e com o relacionamento junto a investidores, colaboradores, parceiros e credores.
A recuperação judicial é um instrumento utilizado por empresas que buscam reorganizar suas obrigações enquanto mantêm suas atividades. No caso da Apex Partners, o pedido ainda depende da análise da Justiça.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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