Art Samba, Jakin Soares e Comichão abrem a Feira da Bondade nesta sexta
Evento começa às 17h no Parque de Exposições, com shows, gastronomia, parque de diversões e participação de cerca de 40 entidades filantrópicas.
A solidariedade vai ganhar ritmo e muita animação a partir desta sexta-feira (18), com a abertura da 41ª Feira da Bondade de Cachoeiro de Itapemirim. Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), o evento acontece no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa e reúne atrações para marcar o início de três dias de confraternização, lazer e solidariedade.
Os portões serão abertos às 17h, dando início à programação da primeira noite da Feira. A solenidade oficial de abertura está marcada para as 19h00, reunindo autoridades, entidades participantes e o público que dará início à celebração da maior feira de solidariedade do Espírito Santo.
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Na sequência, a música toma conta do palco. Às 19h30, o Art Samba abre a programação musical com muito samba e animação, preparando o público para uma noite de diferentes ritmos. Grupo capixaba com raízes em Castelo, o Art Samba ganhou destaque em apresentações pelo litoral e interior do Espírito Santo, levando ao público o tradicional pagode em um estilo que reúne clássicos do pagode retrô e sucessos atuais,com uma mistura das batidas do pagode baiano e carioca e uma identidade própria capixaba.
Às 20h30, é a vez de Jakin Soares subir ao palco. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, o cantor se destaca pelo repertório de sertanejo, vaneira, forró e modão. Com apresentações frequentes em Cachoeiro e municípios vizinhos, Jakin dá continuidade à programação e mantém o clima de festa no Parque de Exposições.
Encerrando a primeira noite em grande estilo, a Banda Comichão se apresenta a partir das 22h. Natural de Vila Velha, a banda iniciou sua trajetória com o forró pé de serra e, ao longo dos anos, incorporou outros ritmos, como reggaeton, vaneira e sertanejo universitário. Conhecida pelos shows animados e populares com uma trajetória marcada por apresentações em diversas regiões do Espírito Santo e também em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. A banda promete colocar o público para cantar e dançar e fechar a sexta-feira com muita animação.
Além das atrações musicais, o público poderá aproveitar os diversos espaços da Feira, com opções gastronômicas oferecidas pelas entidades participantes, artesanato, bazar e outras atividades, além do parque de diversões.
A Feira da Bondade também tem um propósito que vai muito além do entretenimento. Ao reunir cerca de 40 entidades filantrópicas, o evento cria oportunidades para que as instituições divulguem seu trabalho e arrecadem recursos para manter e ampliar suas ações sociais.
Para participar, o visitante deve levar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições filantrópicas do município. O estacionamento será gratuito.
A programação continua no sábado (19) e no domingo (20), com apresentações culturais, shows musicais, atrações infantis, gastronomia, atividades para as famílias e a tradicional Corrida Kids da Bondade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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