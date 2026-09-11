Atenção! Inmet coloca 19 cidades capixabas em alerta para tempestade, granizo e ventos fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém nesta sexta-feira (11) um aviso de tempestade classificado como perigo potencial. O alerta começou à 0h01 e segue válido até as 23h59.

De acordo com o órgão, as áreas incluídas no aviso podem registrar chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.

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A previsão também indica rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Apesar de o grau de severidade ser classificado como perigo potencial, o Inmet alerta para possibilidade de ocorrências pontuais durante as tempestades.

Entre os riscos estão interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Dessa forma, as rajadas de vento também exigem atenção especial em locais próximos a árvores, estruturas metálicas, placas de publicidade e torres de transmissão.

Confira as cidades em risco

Alegre

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Iconha

Itapemirim

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

Inmet orienta população

Durante ventos fortes, o Inmet recomenda que as pessoas não procurem abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

Os motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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