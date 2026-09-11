Cidades

Defesa Civil abre consulta pública sobre Plano de Contingência 2026

Documento ficará disponível por 30 dias para receber sugestões da população e orientar ações de prevenção e resposta em situações de risco e emergência.

Imagem retrata Rio com nível elevado após chuvas intensas.
Foto: Divulgação

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) está submetendo à Consulta Pública, pelo prazo de 30 dias, a proposta do Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON) 2026. Durante esse período, a população poderá conhecer o documento e enviar sugestões e contribuições para o aprimoramento do plano. A realização da consulta pública está prevista no processo de divulgação do documento elaborado pela Defesa Civil.

O PLANCON é um instrumento de planejamento destinado a orientar as ações de preparação e resposta diante da ocorrência de situações de risco. O documento reúne informações sobre as características do município, estabelece procedimentos para situações de emergência e define as responsabilidades dos órgãos envolvidos. Entre seus objetivos estão organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias em situações anormais.

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A versão de 2026, que corresponde à sexta atualização do Plano de Contingência, foi elaborada pela Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil e pelo Comitê Municipal de Proteção e Defesa Civil. O documento contempla cenários relacionados a alagamentos, enxurradas, inundações, movimentos de massa e queda de blocos em Cachoeiro de Itapemirim.

O plano estabelece ainda procedimentos de monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação dos cenários atingidos. A finalidade é reduzir danos e prejuízos e garantir maior organização e integração entre os órgãos responsáveis pela atuação em situações de emergência e desastre.

Entre os conteúdos previstos no PLANCON estão critérios e níveis para sua ativação, fases e ações operacionais diante de desastres, acionamento de recursos, organização das áreas afetadas, definição de abrigos, pontos de encontro, rotas de fuga, logística humanitária, busca e salvamento, primeiros socorros e restabelecimento de serviços essenciais.

O documento também apresenta a caracterização dos principais cenários de risco existentes em Cachoeiro. A análise considera, entre outros fatores, áreas sujeitas a alagamentos, inundações e enxurradas, além de regiões de encosta suscetíveis a movimentos de massa, queda ou rolamento de blocos e deslizamentos.

A participação popular na consulta permite que moradores, entidades e demais interessados contribuam com observações e sugestões antes da consolidação do PLANCON 2026.

Como participar

A proposta ficará disponível para consulta durante 30 dias. As contribuições podem ser encaminhadas por meio da página disponibilizada pela prefeitura: https://www.cachoeiro.es.gov.br/defesa-civil/plano-de-contingencia-2026/?utm_source=chatgpt.com.

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