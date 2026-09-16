Atenção! Inmet coloca o Espírito Santo em alerta para tempestade e ventos fortes
Aviso de perigo potencial começa nesta quarta-feira (16) e segue até as 10h de quinta-feira (17), com previsão de chuva intensa, granizo e rajadas de vento.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade nesta quarta-feira (16). O aviso começou às 8h45 e segue válido até as 10h de quinta-feira (17).
A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros por dia.
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O Inmet também prevê ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
Segundo o aviso, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
As rajadas de vento também exigem atenção durante o período de validade do alerta.
Orientações
Em caso de ventos fortes, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas.
Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Para mais informações, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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