Avenida de Lazer muda trânsito em Cachoeiro neste domingo; veja os bloqueios
As alterações acontecem na Avenida Beira Rio e no bairro IBC.
Motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito de Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (20). A realização de mais uma edição do projeto Avenida de Lazer vai provocar interdições temporárias em duas regiões da cidade.
As alterações acontecem na Avenida Beira Rio e no bairro IBC. A orientação é para que os condutores planejem os trajetos com antecedência e utilizem rotas alternativas durante o período das atividades.
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Beira Rio
Na Avenida Beira Rio, a interdição será realizada das 6h30 às 11h30. O trecho fechado vai da Praça Jerônimo Monteiro, na altura da ponte Karin Tanure, até a rua Pedro Dias, em frente à ponte de pedestre Governador João Bley.
IBC
No bairro IBC, a Avenida Dr. Félix Cheim ficará interditada das 8h às 11h. O bloqueio ocorrerá desde o início do bairro IBC até a rua Dário Cunha, próximo ao Cemitério Park.
A orientação para os motoristas é redobrar a atenção às sinalizações e buscar caminhos alternativos enquanto as atividades da Avenida de Lazer estiverem acontecendo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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