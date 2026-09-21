Bairro de Fátima recebe festival com gastronomia, música e 31 expositores

A Praça Libertadores da América, no Bairro de Fátima, na Serra, recebe entre os dias 25 e 27 de setembro o FECAP – Festival Gastronômico do Bairro de Fátima.

Com entrada gratuita, o evento reunirá 31 expositores e uma programação que mistura gastronomia, música, empreendedorismo e sustentabilidade. A expectativa é receber mais de 3 mil pessoas durante os três dias.

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O setor de alimentação contará com 17 espaços, com opções variadas para o público.

O cardápio inclui restaurantes, lanches, massas, comida japonesa, acarajé, frango frito, pastel, pizzas, doces, sorvetes, açaí e drinks.

Outros 14 espaços serão destinados a pequenos negócios e diferentes segmentos produtivos, incluindo microempreendedores individuais, artesãos, representantes da economia solidária, produtores do agronegócio e associações.

O evento terá coleta seletiva de resíduos durante todos os dias. Para reduzir o uso de plásticos descartáveis, o festival também adotará copos ecológicos para o consumo de chope.

As famílias encontrarão ainda uma área de recreação paga, com brinquedos infláveis para as crianças.

Shows começam na sexta-feira

A programação musical começa na sexta-feira (25), com Guilherme Nascimento, às 19h, e Grupo Pele Morena, às 22h.

No sábado (26), a cantora Chelly se apresenta às 18h. Depois, o palco recebe Allan Carvalho, às 21h, e a banda BlackSete, às 23h.

O domingo (27) encerra o festival com Forró Nacapa, às 16h30, Samba Sim, às 18h, e Forró Raiz, às 19h30.

Confira a programação

Sexta-feira (25)

19h – Guilherme Nascimento

22h – Grupo Pele Morena

Sábado (26)

18h – Chelly

21h – Allan Carvalho

23h – BlackSete

Domingo (27)

16h30 – Forró Nacapa

18h – Samba Sim

19h30 – Forró Raiz

Serviço

Evento: FECAP – Festival Gastronômico do Bairro de Fátima

Data: 25 a 27 de setembro

Local: Praça Libertadores da América, Bairro de Fátima, Serra/ES

Entrada: Gratuita

Expectativa de Público: Mais de 3.000 pessoas

Realização: Instituto Sustentabilidade Brasil ISB

Apoio: Aderes e Governo do Estado do Espírito Santo

Promoção: Aqui Notícias.com

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