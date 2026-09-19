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Bairros de Cachoeiro recebem hoje primeira etapa da vacinação antirrábica; veja o cronograma

Primeira etapa da campanha acontece neste sábado (19), com atendimento em diversos bairros; novas ações estão previstas para 26 de setembro e 17 de outubro.

vacinação antirrábica em Pacotuba e Burarama
Foto: Divulgação/PMCI

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim inicia neste sábado (19) a Campanha de Vacinação Antirrábica 2026.

A primeira etapa acontece em diversos bairros do município, com atendimento voltado a cães e gatos.

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A imunização busca prevenir a raiva, doença grave e fatal que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Por isso, manter a vacinação dos pets em dia também contribui para a proteção da saúde pública.

De forma geral, os pontos funcionam das 8h às 16h, mas alguns locais encerram o atendimento ao meio-dia.

Os tutores devem levar os cães com guia e adotar os cuidados necessários para garantir a segurança durante o deslocamento e a vacinação. Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas.

Veja onde haverá vacinação hoje

  • Novo Parque – Igreja Batista – Carlos Lindenberg / Unidade Básica de Saúde
  • Rubem Braga – Igreja São Cristóvão / Igreja Assembleia de Deus (até as 12h) / EMEB Profª Gércia Ferreira Guimarães
  • Bom Pastor – Igreja Evangélica Renovada (Jesus o Bom Pastor)
  • Alto Village – Unidade Básica de Saúde
  • Village da Luz – Super Creche Village / Casa da Ana Polonini (Cidade Alta – Mercearia do Roberto)
  • Aquidaban – Unidade Básica de Saúde
  • Ferroviários – Semus – Secretaria Municipal de Saúde
  • Abelardo Machado – Unidade Básica de Saúde
  • Santa Cecília – EMEB Santa Cecília
  • Nossa Senhora da Penha – EMEB Carolina Passos Gaicher
  • Coronel Borges – EMEB Olga Dias da Costa
  • Nossa Senhora Aparecida – EMEB Maria do Carmo Magalhães
  • Alto Independência – CRAS José Mário Ribeiro
  • Independência – Igreja Nossa Senhora de Fátima
  • São Luiz Gonzaga – EMEB Profª Juracy Cruz
  • Arariguaba – Igreja Batista (Ponte do Arco)
  • Baiminas – EMEB Oswaldo Machado
  • Aeroporto – Unidade de Vigilância de Zoonoses

A campanha terá novas etapas nos dias 26 de setembro e 17 de outubro.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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