Bairros de Cachoeiro recebem hoje primeira etapa da vacinação antirrábica; veja o cronograma
Primeira etapa da campanha acontece neste sábado (19), com atendimento em diversos bairros; novas ações estão previstas para 26 de setembro e 17 de outubro.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim inicia neste sábado (19) a Campanha de Vacinação Antirrábica 2026.
A primeira etapa acontece em diversos bairros do município, com atendimento voltado a cães e gatos.
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A imunização busca prevenir a raiva, doença grave e fatal que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Por isso, manter a vacinação dos pets em dia também contribui para a proteção da saúde pública.
De forma geral, os pontos funcionam das 8h às 16h, mas alguns locais encerram o atendimento ao meio-dia.
Os tutores devem levar os cães com guia e adotar os cuidados necessários para garantir a segurança durante o deslocamento e a vacinação. Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas.
Veja onde haverá vacinação hoje
- Novo Parque – Igreja Batista – Carlos Lindenberg / Unidade Básica de Saúde
- Rubem Braga – Igreja São Cristóvão / Igreja Assembleia de Deus (até as 12h) / EMEB Profª Gércia Ferreira Guimarães
- Bom Pastor – Igreja Evangélica Renovada (Jesus o Bom Pastor)
- Alto Village – Unidade Básica de Saúde
- Village da Luz – Super Creche Village / Casa da Ana Polonini (Cidade Alta – Mercearia do Roberto)
- Aquidaban – Unidade Básica de Saúde
- Ferroviários – Semus – Secretaria Municipal de Saúde
- Abelardo Machado – Unidade Básica de Saúde
- Santa Cecília – EMEB Santa Cecília
- Nossa Senhora da Penha – EMEB Carolina Passos Gaicher
- Coronel Borges – EMEB Olga Dias da Costa
- Nossa Senhora Aparecida – EMEB Maria do Carmo Magalhães
- Alto Independência – CRAS José Mário Ribeiro
- Independência – Igreja Nossa Senhora de Fátima
- São Luiz Gonzaga – EMEB Profª Juracy Cruz
- Arariguaba – Igreja Batista (Ponte do Arco)
- Baiminas – EMEB Oswaldo Machado
- Aeroporto – Unidade de Vigilância de Zoonoses
A campanha terá novas etapas nos dias 26 de setembro e 17 de outubro.
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