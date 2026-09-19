Bairros de Cachoeiro recebem hoje primeira etapa da vacinação antirrábica; veja o cronograma

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim inicia neste sábado (19) a Campanha de Vacinação Antirrábica 2026.

A primeira etapa acontece em diversos bairros do município, com atendimento voltado a cães e gatos.

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A imunização busca prevenir a raiva, doença grave e fatal que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Por isso, manter a vacinação dos pets em dia também contribui para a proteção da saúde pública.

De forma geral, os pontos funcionam das 8h às 16h, mas alguns locais encerram o atendimento ao meio-dia.

Os tutores devem levar os cães com guia e adotar os cuidados necessários para garantir a segurança durante o deslocamento e a vacinação. Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas.

Veja onde haverá vacinação hoje

Novo Parque – Igreja Batista – Carlos Lindenberg / Unidade Básica de Saúde

– Igreja Batista – Carlos Lindenberg / Unidade Básica de Saúde Rubem Braga – Igreja São Cristóvão / Igreja Assembleia de Deus (até as 12h) / EMEB Profª Gércia Ferreira Guimarães

– Igreja São Cristóvão / Igreja Assembleia de Deus (até as 12h) / EMEB Profª Gércia Ferreira Guimarães Bom Pastor – Igreja Evangélica Renovada (Jesus o Bom Pastor)

– Igreja Evangélica Renovada (Jesus o Bom Pastor) Alto Village – Unidade Básica de Saúde

– Unidade Básica de Saúde Village da Luz – Super Creche Village / Casa da Ana Polonini (Cidade Alta – Mercearia do Roberto)

– Super Creche Village / Casa da Ana Polonini (Cidade Alta – Mercearia do Roberto) Aquidaban – Unidade Básica de Saúde

– Unidade Básica de Saúde Ferroviários – Semus – Secretaria Municipal de Saúde

– Semus – Secretaria Municipal de Saúde Abelardo Machado – Unidade Básica de Saúde

– Unidade Básica de Saúde Santa Cecília – EMEB Santa Cecília

– EMEB Santa Cecília Nossa Senhora da Penha – EMEB Carolina Passos Gaicher

– EMEB Carolina Passos Gaicher Coronel Borges – EMEB Olga Dias da Costa

– EMEB Olga Dias da Costa Nossa Senhora Aparecida – EMEB Maria do Carmo Magalhães

– EMEB Maria do Carmo Magalhães Alto Independência – CRAS José Mário Ribeiro

– CRAS José Mário Ribeiro Independência – Igreja Nossa Senhora de Fátima

– Igreja Nossa Senhora de Fátima São Luiz Gonzaga – EMEB Profª Juracy Cruz

– EMEB Profª Juracy Cruz Arariguaba – Igreja Batista (Ponte do Arco)

– Igreja Batista (Ponte do Arco) Baiminas – EMEB Oswaldo Machado

– EMEB Oswaldo Machado Aeroporto – Unidade de Vigilância de Zoonoses

A campanha terá novas etapas nos dias 26 de setembro e 17 de outubro.

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