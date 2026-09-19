Previsão do tempo alerta para mais uma mudança no clima do Espírito Santo; entenda

O sábado começa com céu nublado em boa parte do Espírito Santo, principalmente nas áreas do litoral.

Ao longo da manhã, a mudança na direção dos ventos favorece a abertura de nuvens e a redução da nebulosidade.

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A previsão indica tempo firme em todas as regiões do Estado, sem expectativa de chuva.

Com a diminuição das nuvens, as temperaturas apresentam pequeno aumento em todo o Espírito Santo.

O cenário será de um sábado com mais períodos de tempo aberto ao longo do dia, após um início mais encoberto nas áreas próximas ao litoral.

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