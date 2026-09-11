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Banda Djavú é destaque na programação do Festival do Abacaxi em Marataízes

Evento acontece de 25 a 27 de setembro, em Brejo dos Patos, com shows musicais, concurso culinário, corrida, passeio ciclístico e escolha da Rainha do Abacaxi.

banda djavú
Foto: Divulgação

Marataízes recebe, entre os dias 25 e 27 de setembro, mais uma edição do Festival do Abacaxi 2026, em Brejo dos Patos.

A programação reúne três dias de atividades com música, esporte, gastronomia e atrações voltadas para diferentes públicos.

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Na sexta-feira (25), a festa começa às 19h com Brandão Vaqueiro. Depois, o público acompanha Banda Delírios, às 20h, e Beijo Apimentado, às 22h.

Banda Djavú se apresenta no sábado

O sábado (26) terá programação durante todo o dia. As atividades começam às 8h, com um passeio ciclístico.

À noite, a programação inclui homenagens, apresentação de David Babin, o Concurso Rainha do Abacaxi e show de Flesh Martins.

A principal atração musical do sábado será a Banda Djavú, que sobe ao palco às 22h30.

Domingo terá corrida e concurso culinário

No domingo (27), o festival começa às 8h com a Corrida do Abacaxi. Às 14h, o público poderá acompanhar o Concurso Culinário. Já às 16h, a programação infantil terá o show Papa-Léguas.

O encerramento acontece às 21h, com apresentação de Misaias Oliveira.

Programação completa

Sexta-feira (25/09)
19h – Brandão Vaqueiro
20h – Banda Delírios
22h – Beijo Apimentado

Sábado (26/09)
8h – Passeio Ciclístico
18h30 – Homenagens
19h – David Babin
20h – Concurso Rainha do Abacaxi
21h – Flesh Martins
22h30 – Banda Djavú

Domingo (27/09)
8h – Corrida do Abacaxi
14h – Concurso Culinário
16h – Papa-Léguas (show infantil)
21h – Misaias Oliveira

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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