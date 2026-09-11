Banda Djavú é destaque na programação do Festival do Abacaxi em Marataízes

Marataízes recebe, entre os dias 25 e 27 de setembro, mais uma edição do Festival do Abacaxi 2026, em Brejo dos Patos.

A programação reúne três dias de atividades com música, esporte, gastronomia e atrações voltadas para diferentes públicos.

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Na sexta-feira (25), a festa começa às 19h com Brandão Vaqueiro. Depois, o público acompanha Banda Delírios, às 20h, e Beijo Apimentado, às 22h.

Banda Djavú se apresenta no sábado

O sábado (26) terá programação durante todo o dia. As atividades começam às 8h, com um passeio ciclístico.

À noite, a programação inclui homenagens, apresentação de David Babin, o Concurso Rainha do Abacaxi e show de Flesh Martins.

A principal atração musical do sábado será a Banda Djavú, que sobe ao palco às 22h30.

Domingo terá corrida e concurso culinário

No domingo (27), o festival começa às 8h com a Corrida do Abacaxi. Às 14h, o público poderá acompanhar o Concurso Culinário. Já às 16h, a programação infantil terá o show Papa-Léguas.

O encerramento acontece às 21h, com apresentação de Misaias Oliveira.

Programação completa

Sexta-feira (25/09)

19h – Brandão Vaqueiro

20h – Banda Delírios

22h – Beijo Apimentado

Sábado (26/09)

8h – Passeio Ciclístico

18h30 – Homenagens

19h – David Babin

20h – Concurso Rainha do Abacaxi

21h – Flesh Martins

22h30 – Banda Djavú

Domingo (27/09)

8h – Corrida do Abacaxi

14h – Concurso Culinário

16h – Papa-Léguas (show infantil)

21h – Misaias Oliveira

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