Política Regional

BigData: governador Ricardo alcança 44% da preferência dos capixabas em primeiro turno

Ricardo também alcança 47% dos votos válidos. Com 50% mais 1 voto, governador vence eleições já no domingo, dia 4 de outubro

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), ampliou a possibilidade de vencer as eleições para o Governo do Estado em primeiro turno. A pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira (25), confirma que o atual governador lidera as intenções de votos dos capixabas em primeiro e segundo turnos.

No primeiro turno Ricardo vence a disputa com 44%. Em segundo lugar, Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem 35%. A vantagem de Ricardo para o segundo colocado está além da margem de erro , o que configura liderança de Ferraço fora da margem de erro.

Completam a lista o candidato Helder Salomão (PT) com 14%, Breno Barcelos (Missão) com 1%. Rafael Demuner (UP) não pontuou e 4% dos eleitores disseram votar em branco ou nulo, enquanto 2% não sabem ou não responderam.

Os 44% do governador revela o crescimento, comparado com a última pesquisa Real Time Big Data, de 11 de setembro, quando Ricardo registrou 43%. Essa ampliação aproxima o governador de vencer as eleições já em primeiro turno, no dia 4 de outubro.

Segundo turno

No segundo turno o governador Ricardo (MDB) vence com 48%. O candidato Pazolini (Republicanos) fica com 40%, enquanto 7% disseram votar em branco ou nulo e 5% não sabem ou não responderam.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo ES-00877/2026. Ao todo 1.600 eleitores foram entrevistados no Espírito Santo entre os dias 21 e 24 de setembro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos e a confiabilidade é de 95%.

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