Brandão Vaqueiro abre Festival do Abacaxi 2026 em Marataízes; veja atrações
O artista sobe ao palco na sexta-feira (25), às 19h, para abrir a programação musical dos três dias de festa.
O cantor Brandão Vaqueiro será uma das principais atrações do primeiro dia do Festival do Abacaxi 2026, em Brejo dos Patos, Marataízes. O artista sobe ao palco na sexta-feira (25), às 19h, para abrir a programação musical dos três dias de festa.
Conhecido pelo repertório que mistura piseiro, forró e sertanejo de raiz, Brandão Vaqueiro também ganhou espaço nas redes sociais com conteúdos ligados ao universo rural, às cavalgadas e à música de vaquejada.
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Entre as músicas e interpretações que circulam nas plataformas digitais estão “Apaga Apaga Apaga”, “Pra que sofrer”, “Digitando com o Chifre” e “Abacaxi de Marataízes”, faixa que cria uma ligação especial do cantor com a festa realizada no município.
Após a apresentação de Brandão Vaqueiro, a programação da sexta-feira continua com a Banda Delírios, às 20h. O grupo Beijo Apimentado encerra a primeira noite do festival, com show marcado para as 22h.
Três dias de festival
Considerada a maior festa rural do Espírito Santo, a edição de 2026 do Festival do Abacaxi acontece entre sexta-feira (25) e domingo (27). Além dos shows, o público poderá acompanhar concursos, homenagens e atividades esportivas.
No sábado (26), a programação começa às 8h, com o Passeio Ciclístico. Às 18h30, acontecem as homenagens, seguidas pela apresentação de David Babin, às 19h.
Um dos momentos tradicionais da festa será o Concurso Rainha do Abacaxi, marcado para as 20h. Na sequência, Flesh Martins sobe ao palco às 21h. A Banda Djavú fecha a programação musical do sábado, às 22h30.
No domingo (27), a Corrida do Abacaxi abre as atividades às 8h. Às 14h, o público acompanha o Concurso Culinário. Já às 16h, a programação terá o show infantil do Papa-Léguas.
A última atração do Festival do Abacaxi 2026 será Misaias Oliveira. O cantor se apresenta às 21h e encerra os três dias de programação em Brejo dos Patos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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