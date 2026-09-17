Bruno Resende acompanha concretagem da radioterapia, área essencial do Hospital do Câncer

O deputado estadual e candidato a deputado federal Dr. Bruno Resende acompanhou de perto mais uma etapa da construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim, desta vez na área que receberá o serviço de radioterapia.

A concretagem da base do setor marca uma fase importante de uma das estruturas mais complexas do futuro hospital.

“Esse é o futuro serviço de radioterapia do Hospital do Câncer de todos os capixabas. A obra está avançando todos os dias. E hoje, a nossa base da radioterapia está sendo concretada”, afirmou Bruno durante a visita ao canteiro.

A radioterapia terá uma estrutura diferente do restante do prédio. Para abrigar os equipamentos que utilizam radiação, o setor está sendo construído como um bunker de concreto armado, projetado para impedir que a radiação ultrapasse os limites de segurança.

De acordo com informações já apresentadas pelo engenheiro responsável pela obra, Luiz Carlos Ribeiro Junior, as paredes do bunker terão aproximadamente três metros de espessura, enquanto a laje terá cerca de 2,60 metros. A previsão apresentada pelo engenheiro é de que a concretagem das paredes seja realizada em até 45 dias.

A dimensão da estrutura está diretamente relacionada à segurança do serviço. A radioterapia utiliza radiação ionizante para destruir ou impedir a multiplicação das células tumorais e é uma das principais modalidades de tratamento contra o câncer. Por isso, a área precisa contar com uma estrutura de proteção especialmente dimensionada.

Estruturas metálicas

Enquanto a radioterapia avança na concretagem, outras áreas do hospital também começam a ganhar altura. Bruno mostrou, em sua visita, a evolução das estruturas metálicas e das áreas que receberão os pavimentos do prédio.

“O hospital já está no segundo andar. A laje já começa a ser posta nos próximos dias”, afirmou.

Atualmente, cerca de 100 trabalhadores atuam na construção. De acordo com o engenheiro responsável, esse número deve chegar a aproximadamente 150 profissionais no período de maior movimentação da obra, previsto para os próximos meses.

Bruno tem acompanhado regularmente a evolução do empreendimento desde as etapas iniciais e voltou a destacar que o objetivo final vai muito além da conclusão da construção.

“Nós só vamos descansar quando sair pela porta da frente o primeiro paciente tratado. Com muito amor e cuidado. Esse hospital vai ser símbolo de humanização e carinho a quem enfrenta a batalha contra o câncer”, afirmou.

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