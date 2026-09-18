Buraco em avenida de Cachoeiro; prefeitura realiza manutenção asfáltica no Vila Rica

Um buraco que estava causando transtornos a motoristas na Avenida Nossa Senhora da Consolação, próximo à EEEM CEI Áttila de Almeida Miranda, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, foi reparado nesta sexta-feira (18).

De acordo com um morador, as condições do asfalto representavam risco de acidentes e danos aos veículos, que trafegavam pelo trecho.

“Para a gente que trabalha o dia todo, corre um sério risco de estourar um pneu. Esse buraco aqui, você vem da Jones dos Santos Neves para acessar a Vila Rica. Você vem aqui, olha o tamanho do buraco. O carro passou dentro do buraco. Então, quem vier por aqui, venha com cuidado”, relatou.

Ele ainda relatou que uma motociclista teria caído no local na quinta-feira (17). Ainda de acordo com o morador, a mulher ficou ferida e a moto foi danificada.

Reparo

Uma equipe da Secretaria Municipal de Obras de Cachoeiro foi enviada ao local. O buraco foi tapado e o trecho recebeu manutenção.

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