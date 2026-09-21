Cidades

Cachoeiro entrega 202 títulos de propriedade a moradores do bairro Coramara

Entrega acontece na quarta-feira (23), às 18h30, no Ginásio da Escola Municipal Padre Gino Zatelli, no bairro Dr. Gilson Carone.

regularização fundiária em Cachoeiro
Foto: Divulgação/PMCI

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), realizará, nesta quinta-feira (24), a Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao segundo quadrimestre de 2026. O encontro será realizado às 9h, no plenário da Câmara Municipal, e será aberto à participação da população.

Durante a audiência, serão apresentados os principais resultados das ações e dos serviços de saúde desenvolvidos no município no período. A iniciativa tem como objetivo dar transparência à gestão dos recursos públicos e possibilitar que a sociedade acompanhe as políticas públicas executadas na área da saúde.

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Entre os assuntos que serão abordados estão a execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde, ações da Atenção Primária à Saúde (APS), Saúde Bucal, vacinação e imunização, Atenção Especializada, serviços de Urgência e Emergência, Vigilância em Saúde, Transporte Sanitário e Ouvidoria do SUS.

A apresentação também contemplará os principais indicadores e resultados alcançados, a produção dos serviços de saúde, os programas e ações executados no quadrimestre, além dos investimentos e melhorias realizados na infraestrutura da rede municipal.

Outro ponto será a apresentação dos avanços obtidos no período, dos desafios enfrentados e das ações que estão em andamento para ampliar e qualificar a assistência oferecida à população de Cachoeiro.

Participação da sociedade

A audiência pública é um importante instrumento de transparência e controle social do Sistema Único de Saúde (SUS). Por meio dela, cidadãos, usuários do SUS, trabalhadores da saúde, representantes de entidades e associações, conselhos, instituições e lideranças comunitárias podem acompanhar a aplicação dos recursos públicos e os resultados das políticas municipais de saúde.

A participação da sociedade contribui para ampliar o diálogo entre a administração pública e a população, além de fortalecer o acompanhamento das ações e serviços oferecidos pela rede municipal.

Serviço

Audiência Pública de Prestação de Contas da Saúde – 2º Quadrimestre de 2026

  • Data: 24 de setembro (quinta-feira)
  • Horário: 9h
  • Local: Plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
  • Participação: aberta à população
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