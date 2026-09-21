Setembro Amarelo: encontro em Cachoeiro debate prevenção e cuidado com a saúde emocional
A programação teve início com o tema “Valorize todas as vidas”, conduzido por Adelson do Nascimento, presidente da Feees.
O 4º Conselho Regional Espírita (CRE), com apoio da Associação Espírita Jerônymo Ribeiro e da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo (Feees), realizou, no sábado (19), em Cachoeiro de Itapemirim, seminário gratuito com o tema “O atendimento espiritual a serviço da valorização da vida”. A programação reuniu trabalhadores espíritas e participantes interessados em aprofundar reflexões e práticas de acolhimento, prevenção e cuidado com pessoas em situação de sofrimento emocional.
O encontro propôs ampliar a discussão para além de uma campanha pontual, fortalecendo uma rede permanente de solidariedade, escuta e apoio dentro das casas espíritas.
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Valorize todas as vidas
A programação teve início com o tema “Valorize todas as vidas”, conduzido por Adelson do Nascimento, presidente da Feees. Em sua participação, Adelson destacou a importância de transformar a mobilização do Setembro Amarelo em ações concretas durante todo o ano, fazendo do acolhimento, do serviço e da valorização da vida compromissos permanentes.
“É necessário que estejamos preparados para ajudar, com responsabilidade, aqueles que nos procuram em momentos de sofrimento. E o objetivo deste seminário foi capacitar pessoas para que tenham esse olhar atento sobre as questões da vida”, afirmou Adelson Pereira do Nascimento, presidente da Feees.
A proposta, segundo ele, é que cada pessoa possa integrar essa “corrente do bem”, contribuindo para transformar a dor por meio da solidariedade, da presença e do cuidado com o outro, além de orientar, quando necessário, para a busca de tratamento adequado e acompanhamento por médicos e psicólogos.
Atendimento Fraterno: teoria e prática
Na sequência, Rejane Nascimento, coordenadora da Área de Atendimento Espiritual, conduziu um treinamento sobre Atendimento Fraterno, serviço gratuito de acolhimento, escuta empática e orientação à luz da Doutrina Espírita, seguido de discussão de casos e atividades práticas. A formação abordou especialmente o papel do atendimento espiritual na identificação de situações de vulnerabilidade e no encaminhamento para o suporte adequado.
“Abordar esse tema é muito importante não somente para os trabalhadores do atendimento espiritual, mas para todos aqueles que trabalham no Centro Espírita e têm como intenção primeira saber acolher, levar esclarecimento à luz da Doutrina Espírita e também consolo. Nós só conquistamos esses conhecimentos por meio do estudo teórico e prático. E colocar em prática é vivenciar, com o próximo, o amor e a caridade, assim como nos ensinou Jesus”, afirmou Rejane Nascimento.
Durante o encontro, foi ressaltado que diferentes atividades desenvolvidas pelas casas espíritas, desde a recepção e o Atendimento Fraterno até o Evangelho no Lar e outras iniciativas de acolhimento, podem contribuir para a construção dessa rede de cuidado.
Para os representantes do 4º Conselho Regional Espírita, a proposta é que, além do seminário, sejam realizadas ações contínuas de conscientização, acolhimento e valorização da vida.
Atendimento Fraterno
O Atendimento Fraterno é realizado nas casas espíritas, presencialmente, por meio de diálogo espontâneo e sigiloso, e é destinado a todos, sem distinção religiosa. Como os dias e horários podem variar de uma instituição para outra, a orientação é procurar a casa espírita mais próxima de sua residência para verificar os horários do atendimento presencial.
Em caso de dúvidas sobre a localização das casas espíritas da região, as informações também podem ser consultadas pelo Instagram do 4º Conselho Regional Espírita: @quartocre. Também é possível buscar atendimento por telefone, diariamente, das 6h às 24h, pelo número 0800 2023 222.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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