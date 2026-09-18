Cachoeiro moderniza frota e melhora viagens no transporte coletivo

Os usuários do transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim começam a receber, nas próximas semanas, uma importante melhoria no serviço. Até o final do mês de setembro, mais de 10 veículos serão incorporados gradativamente à operação, promovendo a renovação da frota que atende às linhas urbanas e distritais do município.

A renovação integra as ações previstas no contrato de concessão e contribuirá para oferecer aos passageiros veículos com idade média mais adequada, maior capacidade de transporte, acessibilidade e mais conforto durante as viagens.

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Mesmo diante do cenário desafiador enfrentado pelo transporte coletivo em todo o país nos últimos anos — marcado pela significativa redução no número de passageiros após a pandemia, pelo crescimento de meios alternativos de deslocamento e pelo expressivo aumento dos custos operacionais, especialmente do diesel, impactado pelo cenário econômico internacional —, a renovação da frota representa um importante avanço para a operação do sistema e para os usuários do transporte coletivo de Cachoeiro.

Os veículos que passam a integrar a operação são maiores, possuem capacidade para transportar mais passageiros e são equipados com plataforma elevatória para embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, reforçando o compromisso com a acessibilidade. Outro benefício importante será a ampliação da frota climatizada. Com a incorporação dos novos veículos, a frota operacional passará a contar com mais veículos com ar-condicionado, proporcionando mais conforto aos passageiros em uma cidade de clima predominantemente quente como Cachoeiro de Itapemirim.

Ao final da implantação, mais de 10 veículos incorporados substituirão os ônibus mais antigos atualmente em operação no sistema. Para o Consórcio Novotrans, a renovação da frota representa mais um passo no processo de qualificação do transporte coletivo de Cachoeiro. Mesmo diante das inegáveis dificuldades, o objetivo é oferecer aos passageiros um serviço cada vez mais confortável, acessível e eficiente.

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