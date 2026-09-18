Cachoeiro recebe evento com dança, performance e expressão da cultura Ballroom
A programação inclui oficina de Vogue e a realização de um salão de Ball.
Cachoeiro de Itapemirim recebe, nesta sexta-feira (18) e sábado (19), a Favela Kiki Ball, iniciativa voltada à cultura Ballroom, com atividades de formação, expressão artística e apresentações. A programação inclui oficina de Vogue e a realização de um salão de Ball.
Nesta sexta (18), às 16h, o Centro de Referência da Juventude recebe uma oficina de Vogue, conduzida por Matysha Matielo e Mother Lacraia, de Vitória. A atividade possibilitará aos participantes conhecerem elementos dessa expressão artística, que reúne dança, performance e identidade cultural.
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Já no sábado (19), às 19h, será realizado o primeiro Salão de Ball do projeto, no Elit Bar. A programação contará com disputas e apresentações em diferentes categorias características da cultura Ballroom.
Surgida nos Estados Unidos e historicamente ligada às comunidades LGBTQIAPN+, negras e latinas, a cultura Ballroom reúne elementos de dança, moda e performance, além de se constituir como espaço de convivência e expressão cultural.
A realização da Favela Kiki Ball amplia a diversidade das manifestações culturais presentes em Cachoeiro e proporciona ao público a oportunidade de conhecer uma expressão artística que possui trajetória própria e presença em diferentes cidades do país.
O projeto foi contemplado pelo Edital Lei Rubem Braga, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro de Itapemirim.
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